В магазинах Gucci начнут принимать к оплате криптовалюты

Магазины Gucci начнут принимать оплату в криптовалюте. Покупателю на электронную почту будет приходить QR-код, с помощью которого можно будет списать средства с криптокошелька.
О нововведении в магазинах Gucci пишет Vogue Business.
Gucci будет принимать к оплате более десяти криптовалют, среди которых биткоины, эфиры, лайткоин, пять стейблкоинов, а также «шуточные» монеты Dogecoin и Shiba Inu.
Чтобы провести оплату, покупателю нужно будет просканировать QR-код, который придет ему на электронную почту. Средства спишутся с принадлежащего покупателю криптокошелька.
Магазин сможет автоматически конвертировать принятую к оплате криптовалюту в фиатную валюту, например в доллары США, либо хранить средства в криптовалюте.
Gucci внедрит новый способ оплаты в течение мая в рамках пилота в пяти своих магазинах в США – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Майама и Атланте. Летом Gucci собирается распространить нововведение на все свои магазины в Северной Америке.
Фото на обложке: NothingIsEverything /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 От $25 и дороже: что из NFT-арта подарить на Новый год
- 2 Триггер для люкса: как сегменту luxury вернуться в строй после карантина
- 3 Когда стоит задуматься об автомобиле по подписке?
- 4 Инвестиции в коммерческую недвижимость: вкладывать или нет?
- 5 Цифровой luxury: как продавать самые дорогие в России квартиры
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
13 мая 2022
15 мая 2022