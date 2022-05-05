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В магазинах Gucci начнут принимать к оплате криптовалюты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Магазины Gucci начнут принимать оплату в криптовалюте. Покупателю на электронную почту будет приходить QR-код, с помощью которого можно будет списать средства с криптокошелька.

В магазинах Gucci начнут принимать к оплате криптовалюты

О нововведении в магазинах Gucci пишет Vogue Business.

Gucci будет принимать к оплате более десяти криптовалют, среди которых биткоины, эфиры, лайткоин, пять стейблкоинов, а также «шуточные» монеты Dogecoin и Shiba Inu.

Чтобы провести оплату, покупателю нужно будет просканировать QR-код, который придет ему на электронную почту. Средства спишутся с принадлежащего покупателю криптокошелька.

Магазин сможет автоматически конвертировать принятую к оплате криптовалюту в фиатную валюту, например в доллары США, либо хранить средства в криптовалюте.

Gucci внедрит новый способ оплаты в течение мая в рамках пилота в пяти своих магазинах в США – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Майама и Атланте. Летом Gucci собирается распространить нововведение на все свои магазины в Северной Америке.

Фото на обложке: NothingIsEverything / Shutterstock

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