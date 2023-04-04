Gucci представили эксклюзивную коллекцию подвесок в партнерстве с метавселенной

Yuga Labs анонсировали выпуск лимитированной коллекции Otherside: Relics by Gucci, которая включает в себя как физические, так и цифровые предметы. Проект станет первым крупным событием в метавселенной от создателей Bored Ape Yacht Club.

Первым предметом Relic станет подвеска KodaPendant, которую Gucci официально представили в своем Twitter-аккаунте. KodaPendant — это NFT, который позволяет получить как физическое украшение, так и различные бонусы в метавселенной Otherside. YugaLabs и Gucci выпустят всего 3333 такие подвески.

Что касается подвески, она имеет длину 50 сантиметров и кулон в форме инопланетянина Koda с гравировкой «GG». После покупки NFT метаданные владельца токена будут обновлены, и украшение появится на его персонаже в метавселенной.

Продажи KodaPendant стартуют 6 апреля в 18:00 по восточному поясному времени. Купить NFT можно будет только за фирменные токены проекта APE. Стоимость одной подвески — 450 APE или примерно $1930 в переводе на привычные валюты.

Фото на обложке: Gucci