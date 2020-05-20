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Михаил Гуцериев покинет совет директоров «М.видео-Эльдорадо»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев не войдет в новый состав совета директоров «М.видео-Эльдорадо». Миллиардера не оказалось в списке кандидатов, сообщает «Интерфакс».

Михаил Гуцериев покинет совет директоров «М.видео-Эльдорадо»

Группа «М.видео–Эльдорадо» входит в «Сафмар» Гуцериева. Среди новых кандидатов в совет директоров — главный исполнительный директор «М.видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес. Он хочет передать дела преемнику и покинуть свой текущий пост после избрания в совет директоров.

Всего в списке кандидатов 14 человек. Столько же входит в сам совет директоров. 

Все нынешние члены совета, кроме Гуцериева, снова выдвинуты в совет директоров, включая сына миллиардера Саида Гуцериева.

Избирать совет директоров будут в форме заочного голосования на годовом собрании акционеров, которое пройдет 22 июня. 

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ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2020

HR Startup Competition

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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