Михаил Гуцериев покинет совет директоров «М.видео-Эльдорадо»

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев не войдет в новый состав совета директоров «М.видео-Эльдорадо». Миллиардера не оказалось в списке кандидатов, сообщает «Интерфакс».

Группа «М.видео–Эльдорадо» входит в «Сафмар» Гуцериева. Среди новых кандидатов в совет директоров — главный исполнительный директор «М.видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес. Он хочет передать дела преемнику и покинуть свой текущий пост после избрания в совет директоров.

Всего в списке кандидатов 14 человек. Столько же входит в сам совет директоров.

Все нынешние члены совета, кроме Гуцериева, снова выдвинуты в совет директоров, включая сына миллиардера Саида Гуцериева.

Избирать совет директоров будут в форме заочного голосования на годовом собрании акционеров, которое пройдет 22 июня.