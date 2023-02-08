Продавец детских товаров Gulliver планирует запустить коллекцию женской одежды

Производитель и продавец детской одежды Gulliver планирует запуск коллекций женской одежды. Компания уже ищет на hh.ru ведущего конструктора и дизайнера.

Они займутся разработкой базовых конструкций одежды, включая верхнюю, созданием коллекций, эскизов, изучением новых тенденций, узнал «Коммерсантъ». На запрос издания в компании не ответили.

По словам экспертов, у Gulliver для расширения ассортимента имеется развитая логистика, производственные мощности и команда. К тому же, основными покупателями магазинов детской одежды выступают женщины, поэтому выход в новый сегмент позволит компании расширить аудиторию и увеличить средний чек при должном трафике торговых точек.

Однако в сегменте женской одежды уже наблюдается высокая конкуренция между локальными производителями. Кроме того, сможет ли Gulliver сохранить экспертизу, логистику, доступ к качественному сырью в условиях ужесточения санкций, которые осложняют возможности для развития многим производителям и продавцам одежды в России.

Производитель и продавец женской одежды Lime, например, намерен запустить мужскую и детскую линейки, владелец брендов Zarina, Befree, Sela, Love Republic — Melon Fashion Group — также расширяет формат магазинов и ассортимент у части своих брендов. Запуск линеек одежды планируют и продавцы обуви Munz Group (сети Thomas Munz и Salamander) и Ralf Ringe.

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