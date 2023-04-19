Российские IT-компании стали нанимать гуманитариев для развития нейросетей

«Яндекс» стал нанимать филологов, журналистов и педагогов для обучения российского аналога ChatGPT. Интересоваться такими специалистами стали и в VK, и в «Ростелекоме». Причина — бурное развитие искусственного интеллекта, имитирующего деятельность человека, пишут «Известия».

В «Яндексе» им предложат стать AI-тренерами или их руководителями, отметили в компании. Эти специалисты будут готовить эталонные тексты для обучения нейросети компании YaLM 2.0.

Собеседник издания сообщил, что зарплата одного такого сотрудника «Яндекса» в Москве с учетом надбавок и бонусов может составлять примерно 150 тыс. рублей в месяц.

Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что компетенции гуманитариев позволят создавать не только эталонные тексты для нейросетей. Их опыт позволит, например, создавать инструменты, угадывающие эмоции пользователей, предсказывающие поведение.

Италия стала первой в мире страной, которая запретила интернет-пользователям доступ к нейросети ChatGPT. Национальный регулятор обвинил компанию OpenAI – разработчика ChatGPT – в нарушении сохранности конфиденциальных данных.

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