Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские IT-компании стали нанимать гуманитариев для развития нейросетей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» стал нанимать филологов, журналистов и педагогов для обучения российского аналога ChatGPT. Интересоваться такими специалистами стали и в VK, и в «Ростелекоме». Причина — бурное развитие искусственного интеллекта, имитирующего деятельность человека, пишут «Известия».

Российские IT-компании стали нанимать гуманитариев для развития нейросетей

В «Яндексе» им предложат стать AI-тренерами или их руководителями, отметили в компании. Эти специалисты будут готовить эталонные тексты для обучения нейросети компании YaLM 2.0.

Собеседник издания сообщил, что зарплата одного такого сотрудника «Яндекса» в Москве с учетом надбавок и бонусов может составлять примерно 150 тыс. рублей в месяц.

Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что компетенции гуманитариев позволят создавать не только эталонные тексты для нейросетей. Их опыт позволит, например, создавать инструменты, угадывающие эмоции пользователей, предсказывающие поведение.

  • Италия стала первой в мире страной, которая запретила интернет-пользователям доступ к нейросети ChatGPT. Национальный регулятор обвинил компанию OpenAI – разработчика ChatGPT – в нарушении сохранности конфиденциальных данных.

Фото на обложке: Iryna Imago / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
  2. 2 Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только
  3. 3 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
  4. 4 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
  5. 5 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»

ВОЗМОЖНОСТИ

19 апреля 2023

M4M OC2 Innovation Support Individual

20 апреля 2023

DatsArt Space

20 апреля 2023

К.О.Д. Кастинг креативных проектов

Все ВОЗМОЖНОСТИ