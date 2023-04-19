Российские IT-компании стали нанимать гуманитариев для развития нейросетей

«Яндекс» стал нанимать филологов, журналистов и педагогов для обучения российского аналога ChatGPT. Интересоваться такими специалистами стали и в VK, и в «Ростелекоме». Причина — бурное развитие искусственного интеллекта, имитирующего деятельность человека, пишут «Известия».
В «Яндексе» им предложат стать AI-тренерами или их руководителями, отметили в компании. Эти специалисты будут готовить эталонные тексты для обучения нейросети компании YaLM 2.0.
Собеседник издания сообщил, что зарплата одного такого сотрудника «Яндекса» в Москве с учетом надбавок и бонусов может составлять примерно 150 тыс. рублей в месяц.
Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что компетенции гуманитариев позволят создавать не только эталонные тексты для нейросетей. Их опыт позволит, например, создавать инструменты, угадывающие эмоции пользователей, предсказывающие поведение.
- Италия стала первой в мире страной, которая запретила интернет-пользователям доступ к нейросети ChatGPT. Национальный регулятор обвинил компанию OpenAI – разработчика ChatGPT – в нарушении сохранности конфиденциальных данных.
Фото на обложке: Iryna Imago /
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