АФК «Система» создала дистрибьютора электроники и бытовой техники «Гуру Электроникс». Компания оформила декларацию на ввоз в ЕАЭС телефонов и умных часов Apple, техники Dyson и Samsung.
«Гуру Электроникс» задекларировала иморт восьми партий устройств по 1,55 млн единиц товара в каждой. Эти же товары в том же объеме с сентября регистрирует МТС, принадлежащая АФК «Системе», сообщил «Коммерсантъ».
Собеседники издания предположили, что новая компания появилась, или «чтобы конкуренты профильных структур АФК, таких как МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с ней», или чтобы усилить направления параллельного импорта для внутренних нужд.
Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что появление «Гуру Электроникс» может снизить риски для МТС. Он отметил, что оплата с мобильного счета МТС пока еще остается одним из немногих способов совершать покупку в сервисах Apple, что дает компании конкурентное преимущество.
С февраля 2022 года многие зарубежные производители перестали поставлять товар в Россиию. После легалиации параллельного импорта технику стали поставлять и небольшие перекупщики наравле с крупными дистрибьюторами.
Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Самые интересные венчурные сделки России за неделю: обзор
- 2 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
- 3 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 4 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
- 5 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
ВОЗМОЖНОСТИ
30 января 2023
31 января 2023
31 января 2023