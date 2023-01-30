АФК «Система» создала дистрибьютора электроники и бытовой техники «Гуру Электроникс». Компания оформила декларацию на ввоз в ЕАЭС телефонов и умных часов Apple, техники Dyson и Samsung.

«Гуру Электроникс» задекларировала иморт восьми партий устройств по 1,55 млн единиц товара в каждой. Эти же товары в том же объеме с сентября регистрирует МТС, принадлежащая АФК «Системе», сообщил «Коммерсантъ».

Собеседники издания предположили, что новая компания появилась, или «чтобы конкуренты профильных структур АФК, таких как МТС, могли беспрепятственно сотрудничать с ней», или чтобы усилить направления параллельного импорта для внутренних нужд.

Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов отметил, что появление «Гуру Электроникс» может снизить риски для МТС. Он отметил, что оплата с мобильного счета МТС пока еще остается одним из немногих способов совершать покупку в сервисах Apple, что дает компании конкурентное преимущество.

С февраля 2022 года многие зарубежные производители перестали поставлять товар в Россиию. После легалиации параллельного импорта технику стали поставлять и небольшие перекупщики наравле с крупными дистрибьюторами.

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