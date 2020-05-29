Global Venture Alliance объявил поиск стартапов для борьбы с последствиями пандемии

Global Venture Alliance (GVA) запустил проект GVA Anti-COVID Initiative. Компания ищет стартапы, которые предлагают решения для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в GVA.

Стартапы смогут найти инвесторов и заказчиков. Еще участники программы смогут выйти на новые рынки.

Поиск стартапов идет по шести направлениям: медтех, ритейл, корпоративные инновации, логистика, туризм и ресторанный бизнес, финтех и право.

Первая волна мониторинга стартапов начнется в июне. В июле эксперты проекта оценят стартапы, а затем состоятся встречи стартапов с возможными партнерами и заказчиками.

Требования к стартапам:

решение/технология для одной из предложенных отраслей;

наличие продукта, готового к тестированию и внедрению;

зарегистрированное юрлицо, с которым можно заключить контракт;

продажи и успешные внедрения будут преимуществом.

Подать заявку можно на сайте программы: https://anti-covid.gva.vc.

Global Venture Alliance занимается акселерацией стартапов. Пул партнеров GVA включает 200 международных и российских организаций: это акселераторы, инкубаторы, фонды, корпорации, институты развития.

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