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Global Venture Alliance объявил поиск стартапов для борьбы с последствиями пандемии

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Global Venture Alliance (GVA) запустил проект GVA Anti-COVID Initiative. Компания ищет стартапы, которые предлагают решения для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в GVA. 

Global Venture Alliance объявил поиск стартапов для борьбы с последствиями пандемии

Стартапы смогут найти инвесторов и заказчиков. Еще участники программы смогут выйти на новые рынки. 

Поиск стартапов идет по шести направлениям: медтех, ритейл, корпоративные инновации, логистика, туризм и ресторанный бизнес, финтех и право.

Первая волна мониторинга стартапов начнется в июне. В июле эксперты проекта оценят стартапы, а затем состоятся встречи стартапов с возможными партнерами и заказчиками. 

Требования к стартапам: 

  • решение/технология для одной из предложенных отраслей;
  • наличие продукта, готового к тестированию и внедрению;
  • зарегистрированное юрлицо, с которым можно заключить контракт;
  • продажи и успешные внедрения будут преимуществом.  

Подать заявку можно на сайте программы: https://anti-covid.gva.vc

Global Venture Alliance занимается акселерацией стартапов. Пул партнеров GVA включает 200 международных и российских организаций: это акселераторы, инкубаторы, фонды, корпорации, институты развития.

Фото: Prostock-studio / Shutterstock

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