«Хабр» стал предлагать пользователям заключить соглашение со своим кипрским юрлицом

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Пользователи российского ресурса для IT-сообщества «Хабр» (бывший «Хабрахабр») стали получать сообщение с предложением заключить соглашение с кипрским юрлицом компании — Habr Blockchain Publishing LTD («Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД»).

Раньше пользователи заключали соглашение с российским юрлицом проекта — ООО «Хабр» (зарегистрировано в Москве).

Первым на изменения в пользовательском соглашении обратил внимание гендиректор и сооснователь хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин в своем телеграм-канале «Эшер II». Кулин предположил, что «Хабр» юридически покинул Россию.

Однако в базе данных «Контур.Фокус указано», что «Хабром» с 2009 года владеют кипрские компании.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Хабр» на 100% принадлежит кипрской «Хабр Блокчейн Паблишинг» с 2018 года. Компания зарегистрирована в Никосии по адресу Диагору 4, Кермия Билдинг, 6-ой этаж, офис 601.

С 2011 года по 2018 год владельцем «Хабра» была кипрская «Ариансо Инвест Лимитед», зарегистрированная в Никосии по тому же адресу. До этого с 2009 года в числе владельцев ресурса также была «Инвенто холдингз лимтед» (Виргинские острова).

По мнению Филиппа Кулина, изменения в пользовательском соглашении «Хабра» связаны с тем, что ресурс не хочет выполнять требования, которые российский закон предъявляется в организаторам распростронения информации (ОРИ). В частности, такие ресурсы должны передавать данные пользователей силовикам по запросу.

Основатель «Хабра» Денис Крючков пока не прокомментировал, с чем связаны изменения в соглашении.

«Хабр» был основан в 2006 году. Изначально ресурс назывался «Хабрахабр» и располагался на домене habrahabr.ru. В 2014 году Роскомнадзор внес этот домен в реестр ОРИ. В 2018 году сайт переехал на домер habr.com, он зарегистрирован на кипрскую «Хабр Блокчейн Паблишинг».

В сообщении администрации ресурса в 2018 году говорилось, что решение перейти в .com-зону было вызвано «в том числе желанием обезопасить "Хабр" от возможных правовых неприятностей».

Обновлено:

Денис Крючков в блоге на «Хабре» объяснил смену юрлица в пользовательском соглашении. По его словам, за управление сервисом теперь отвечает материнская компания «Хабр Блокчейн Паблишинг» для «упрощения восприятия и позиционирования "Хабра" в глобальном интернете».