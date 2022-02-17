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Минцифры запустило центр кибербезопасности для охоты на хакеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры России запустило центр кибербезопасности для защиты государственных информационных систем от хакерских атак. Его особенность — атрибуция.

Минцифры запустило центр кибербезопасности для охоты на хакеров

Атрибуция — это поиск и установление личности злоумышленника или его принадлежности к той или иной стране по цифровым следам, вроде лингвистических особенностей в кодах вредоносных программ. Это следует из материалов презентации ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

Однако установление личности и поимка конкретного хакера могут и не быть конечной целью атрибуции, сказал глава центра исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» Евгений Гончаров.

По его словам, атрибуция чаще всего — система знаний об инструментах групп преступников. Она помогает оценивать и распределять угрозы с целью повышения эффективности противодействия им.

В Минцифре уточнили, что в их случае расследования будут отвечать обоим описаниям. Центр будет не только собирать и анализировать данные ранжирования атак по степени опасности и повышения эффективности противодействия им, но и определять принадлежность хакеров к тем или иным группировкам. А методы и процессы атрибуции компьютерных атак — конфиденциальная информация, подчеркнули в ведомстве. 

Глава экспертного центра кибербезопасности Positive Technologies Алексей Новиков сообщил, что в киберпреступных кругах сформировался устойчивый тренд на переиспользование группировками инструментария друг друга. Это снижает эффективность принятых тактик распознавания хакерских групп по цифровым следам. 

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Фото на обложке: AlyoshinE / Shutterstock

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