Яндекс.Недвижимость открыла регистрацию на хакатон и питчи Hack The Realty

Сервис для поиска объявлений о продаже и аренде недвижимости Яндекс.Недвижимость будет искать новые решения для повышения эффективности классифайда как для продавцов, так и для покупателей.



Hack The Realty — это не только хакатон для разработчиков, аналитиков и дизайнеров, но и поиск готовых продуктов. Призовой фонд в 500 000 рублей разделят победители первой части, а стартапы с готовыми решениями будут приглашены на питчи, на которых смогут презентовать свои проекты экспертам и партнерам Яндекс.Недвижимости.

Направления хакатона

Data Science



Задачи для специалистов в Data Science и аналитиков:

представить модель, позволяющую дополнить существующую базу данных характеристик домов для улучшения карточки объявления;

представить модель, анализирующую объявление и определяющую срок его экспозиции на сервисе.



«Продукт и техническое решение»



Задачи для разработчиков, аналитиков и дизайнеров:

создать инструмент разметки активных зон произвольной формы на изображениях квартир с выводом результатов разметки на страницу в режиме просмотра;

разработать онлайн-конструктор планировок для вторичного рынка жилья, в котором можно быстро создать планировку любой квартиры.

разработать прототип сервиса, повышающего доверие к объявлению, его владельцу и, как следствие, к площадке размещения.

К участию в хакатоне допускаются команды от 2 до 4 человек. Регистрироваться можно и одиночкам. При подаче заявки нужно указать свои навыки и ждать результатов отбора.



Поиск готовых решений



Стартапы с готовыми решениями могут подать отдельную заявку на сайте мероприятия. После отбора лучшие будут приглашены на питчи, которые пройдут на площадке хакатона, и представят экспертам и партнерам Яндекс.Недвижимости свои проекты.



Какие решения нужны Яндекс.Недвижимости:

дополнение характеристик дома;

прогноз срока экспозиции объявления;

разметка активных окон;

конструктор планировок;

повышение доверия к объявлениям и разместившим их пользователям;

улучшение качества и формы подачи информации в объявлениях;

увеличение базы объявлений на сервисе;

развитие сервиса посуточной аренды;

продвижение продажи и аренды коммерческой недвижимости.

Регистрация участников и прием заявок от стартапов осуществляется до 10 марта на сайте Hack The Realty.

Фото на обложке: Brandon Griggs/Unsplash