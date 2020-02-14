Яндекс.Недвижимость открыла регистрацию на хакатон и питчи Hack The Realty
Первый хакатон Яндекс.Недвижимости Hack The Realty пройдет в Москве 21-22 марта. Призовой фонд мероприятия — 500 000 рублей.
Сервис для поиска объявлений о продаже и аренде недвижимости Яндекс.Недвижимость будет искать новые решения для повышения эффективности классифайда как для продавцов, так и для покупателей.
Hack The Realty — это не только хакатон для разработчиков, аналитиков и дизайнеров, но и поиск готовых продуктов. Призовой фонд в 500 000 рублей разделят победители первой части, а стартапы с готовыми решениями будут приглашены на питчи, на которых смогут презентовать свои проекты экспертам и партнерам Яндекс.Недвижимости.
Направления хакатона
Data Science
Задачи для специалистов в Data Science и аналитиков:
- представить модель, позволяющую дополнить существующую базу данных характеристик домов для улучшения карточки объявления;
- представить модель, анализирующую объявление и определяющую срок его экспозиции на сервисе.
«Продукт и техническое решение»
Задачи для разработчиков, аналитиков и дизайнеров:
- создать инструмент разметки активных зон произвольной формы на изображениях квартир с выводом результатов разметки на страницу в режиме просмотра;
- разработать онлайн-конструктор планировок для вторичного рынка жилья, в котором можно быстро создать планировку любой квартиры.
- разработать прототип сервиса, повышающего доверие к объявлению, его владельцу и, как следствие, к площадке размещения.
К участию в хакатоне допускаются команды от 2 до 4 человек. Регистрироваться можно и одиночкам. При подаче заявки нужно указать свои навыки и ждать результатов отбора.
Поиск готовых решений
Стартапы с готовыми решениями могут подать отдельную заявку на сайте мероприятия. После отбора лучшие будут приглашены на питчи, которые пройдут на площадке хакатона, и представят экспертам и партнерам Яндекс.Недвижимости свои проекты.
Какие решения нужны Яндекс.Недвижимости:
- дополнение характеристик дома;
- прогноз срока экспозиции объявления;
- разметка активных окон;
- конструктор планировок;
- повышение доверия к объявлениям и разместившим их пользователям;
- улучшение качества и формы подачи информации в объявлениях;
- увеличение базы объявлений на сервисе;
- развитие сервиса посуточной аренды;
- продвижение продажи и аренды коммерческой недвижимости.
Регистрация участников и прием заявок от стартапов осуществляется до 10 марта на сайте Hack The Realty.
Фото на обложке: Brandon Griggs/Unsplash
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