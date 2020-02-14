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Яндекс.Недвижимость открыла регистрацию на хакатон и питчи Hack The Realty

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Евгения Хрисанфова

Первый хакатон Яндекс.Недвижимости Hack The Realty пройдет в Москве 21-22 марта. Призовой фонд мероприятия — 500 000 рублей.

Яндекс.Недвижимость открыла регистрацию на хакатон и питчи Hack The Realty

Сервис для поиска объявлений о продаже и аренде недвижимости Яндекс.Недвижимость будет искать новые решения для повышения эффективности классифайда как для продавцов, так и для покупателей.

Hack The Realty — это не только хакатон для разработчиков, аналитиков и дизайнеров, но и поиск готовых продуктов. Призовой фонд в 500 000 рублей разделят победители первой части, а стартапы с готовыми решениями будут приглашены на питчи, на которых смогут  презентовать свои проекты экспертам и партнерам Яндекс.Недвижимости.

 

Направления хакатона

Data Science

Задачи для специалистов в Data Science и аналитиков:

  • представить модель, позволяющую дополнить существующую базу данных характеристик домов для улучшения карточки объявления;
  • представить модель, анализирующую объявление и определяющую срок его экспозиции на сервисе.


«Продукт и техническое решение»

Задачи для разработчиков, аналитиков и дизайнеров:

  • создать инструмент разметки активных зон произвольной формы на изображениях квартир с выводом результатов разметки на страницу в режиме просмотра;
  • разработать онлайн-конструктор планировок для вторичного рынка жилья, в котором можно быстро создать планировку любой квартиры.
  • разработать прототип сервиса, повышающего доверие к объявлению, его владельцу и, как следствие, к площадке размещения.

К участию в хакатоне допускаются команды от 2 до 4 человек. Регистрироваться можно и одиночкам. При подаче заявки нужно указать свои навыки и ждать результатов отбора.

Поиск готовых решений

Стартапы с готовыми решениями могут подать отдельную заявку на сайте мероприятия. После отбора лучшие будут приглашены на питчи, которые пройдут на площадке хакатона, и представят экспертам и партнерам Яндекс.Недвижимости свои проекты.

Какие решения нужны Яндекс.Недвижимости:

  • дополнение характеристик дома;
  • прогноз срока экспозиции объявления;
  • разметка активных окон;
  • конструктор планировок;
  • повышение доверия к объявлениям и разместившим их пользователям;
  • улучшение качества и формы подачи информации в объявлениях;
  • увеличение базы объявлений на сервисе;
  • развитие сервиса посуточной аренды;
  • продвижение продажи и аренды коммерческой недвижимости.

Регистрация участников и прием заявок от стартапов осуществляется до 10 марта на сайте Hack The Realty.

Фото на обложке: Brandon Griggs/Unsplash

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