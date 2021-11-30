В России хакеры взломали тысячи камер видеонаблюдения в гостиницах и массажных салонов

В России взломали тысячи камер видеонаблюдения в гостиницах, массажных кабинетах, салонах, где делают интимные стрижки и депиляцию, сообщили специалисты по информационной безопасности. Видео, записанные такими камерами выставляются на продажу в интернете. Также их используют для шантажа героев видео, владельцев камер и для устранения конкурентов.

О взломе камер косвенно свидетельствуют данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств, сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, существует много Telegram-каналов, пабликов «ВКонтакте» и форумов в интернете, где продают доступы ко взломанным камерам или видео с них. Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности. Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги. При этом они не всегда защищены должным образом, отметил Бедеров.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев, ссылаясь на данные открытых источников, утверждает, что уязвимые камеры расположены по всему миру. По данным автора Telegram-канала Russian OSINT Сергея Иванова, часто доступы продают по подписке. Правда, иногда после получения оплаты пользователя блокируют.

Обычно злоумышленники вымогают деньги либо у владельцев бизнеса, либо у героев компрометирующих видеороликов, указал Бедеров. Для идентификации людей в кадре часто используются всевозможные сервисы для опознания людей по фото. Если люди не опознаются таким образом, всегда можно найти организацию, где эти камеры установлены. «Дальше они приходят к владельцу бизнеса и требуют у него деньги», — сообщил эксперт.

Сергей Иванов не исключает, что записи могут служить для устранения конкурентов по бизнесу, поскольку подобный слив и огласка могут причинить репутационный ущерб компании.

Владельцы редко занимается обеспечением элементарной безопасности камер, что открывает злоумышленникам легкий доступ к устройствам. Используя Shodan или аналогичный сервис, злоумышленники находят открытые IP-порты камер наблюдения и взламывают их. Как правило, сделать это несложно, поскольку мало кто меняет пароль, установленный по умолчанию.

Независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов сообщил, что чаще всего злоумышленники взламывают камеры с сетевым портом 37777. Среди других популярных портов — 8000, 554, 8008 и 37778. Сетевой порт — это программный интерфейс, которым устройство пользуется для обмена информацией.

Эксперт добавил, что спрятать камеру в сети нельзя. Однако, чтобы мошенники не обратили внимания на устройство, владельцу бывает достаточно сменить предустановленный производителем пароль. Ведь поисковые фильтры того же Shodan можно настроить так, чтобы в выдаче отображались камеры только с заводскими настройками.

Обнаружить скрытую камеру несложно. Сделать это можно с помощью мобильного приложения, которое визуализирует данные с магнитного сенсора смартфона. Счетчик будет зашкаливать, если в подозрительном предмете есть работающая электроника, которая генерирует магнитное поле.

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