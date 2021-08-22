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Хакеры выставили на продажу данные 70 миллионов абонентов AT&T

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Хакерская группа, известная как ​​ShinyHunters, начала продавать базу данных 70 миллионов абонентов американского оператора AT&T, сообщает Bleeping Computer.

Хакеры выставили на продажу данные 70 миллионов абонентов AT&T

В базе данных содержатся имена, даты рождения, адреса, номера телефонов клиентов, а также номера социального страхования.

Стартовая цена, которая была установлена на хакерском форуме, составляет 200 тысяч долларов. Представитель хакерской группы заявил что готов немедленно продать базу за миллион долларов.

Телекоммуникационная компания AT&T отрицает взлом и утечку данных. 

Исследователь безопасности на условиях анонимности сообщил BleepingComputer о подтверждении учетных записей из базы на att.com двух из четырех человек в выборке.

Другие детали о базе данных неизвестны — эксперты сейчас не могут объяснить, как хакерам удалось получить доступ, а также подтвердить подлинность базы.

ShinyHunters известны как группа организаторов серии взломов сайтов и репозиториев разработчиков. Они организовывали атаки с целью кражи данных учетных записей или ключей API. Хакеры взламывали такие компании как Wattpad, Tokopedia, учетную запись Microsoft GitHub и многие другие.

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Фото: isak55 / Shutterstock



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