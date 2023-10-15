Китайский бренд Haier сместил Samsung с лидирующих позиций на российском рынке телевизоров

Южнокорейский бренд Samsung потерял статус лидера российского рынка телевизоров, который компания занимала на протяжении девяти лет. Первое место по продажам, согласно Fplus, теперь занимает китайский производитель Haier.
Результатами исследования Fplus поделился «Коммерсант». По данным аналитиков, по итогам девяти месяцев 2023 года Haier занял 11,5% российского рынка телевизоров в штуках (665 тысяч) и 15,3% в деньгах (22,1 млрд рублей), тогда как год назад доля компании составляла 7,4%.
У бывшего лидера Samsung осталось всего 5,1% рынка, в то время как год назад южнокорейскому бренду принадлежало более четверти рынка (25,3%). В начале марта 2022 года производитель объявил о приостановке поставок в Россию из-за событий на Украине.
Помимо Haier в тройку лидеров по продажам в РФ также вошли китайские Xiaomi (8,3%) и Hisense (6,6%). Доля телевизоров собственных торговых марок российских компаний выросла в количественном выражении с 17,5 до 22,3%.
Всего продажи телевизоров в России в первые девять месяцев 2023 года, согласно Fplus, выросли на 35%, до 5,7 млн штук. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» в беседе с «Коммерсантом» сообщил о росте продаж на 40%, до 5,8 млн штук и в денежном выражении до 145 млрд рублей.
Эксперты уверены, что в случае сохранения антироссийских санкций за лидерство на рынке РФ станут спорить китайские бренды Haier и Hisense.
«Если Samsung не изменит свою политику в отношении РФ, то вскоре он может уйти в небытие, как это произошло с Panasonic», — сказал коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.
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