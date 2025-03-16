На острове Хайнань растет число новых коммерческих организаций

Всего в экономику Хайнаня вкладывается сейчас порядка 149 стран, по данным властей. Правительство подсчитало, что порядка сотни транснациональных компаний открыли на острове региональные штаб-квартиры. Из топ-500 наиболее крупных корпораций мира на Хайнане обосновались не менее 77.

К примеру, в городе Санья на южном побережье Хайнаня зарегистрировались свыше 8 тыс. компаний, среди которых филиалы Intel, Swire, LVMH и др., чей совокупный доход может быть оценен в 493,7 млрд юаней (около $68,8 млрд).

Как утверждает «Наньго душибао», магнитом для предпринимателей становится удобное географическое положение, хороший климат и разнообразные льготы и преференции для бизнеса.

Управление по контролю за рынками также намерено в 2025 году внедрить онлайн-систему, которая поможет регистрировать компании на острове в удаленном режиме и в кратчайшие сроки без бюрократических проволочек. Речь идет именно о предприятиях с иностранным капиталом.

Еще немного об острове:

Хайнань также весьма популярен у российских туристов. В Ассоциации туроператоров отмечают, что спрос на путевки непосредственно на этот остров вырос на 25% (об этом пишет «Коммерсант»). Цены на номер для двоих в престижном отеле летом могут достигать €3,8 тыс. за 10 ночей.

Также остров зарекомендовал себя как популярное направление для путешествий и работы среди представителей IT-сферы. Уже много лет там проводятся большие конференции по теме.

Фото на обложке: Unsplash