На острове Хайнань растет число новых коммерческих организаций
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Всего в экономику Хайнаня вкладывается сейчас порядка 149 стран, по данным властей. Правительство подсчитало, что порядка сотни транснациональных компаний открыли на острове региональные штаб-квартиры. Из топ-500 наиболее крупных корпораций мира на Хайнане обосновались не менее 77.
К примеру, в городе Санья на южном побережье Хайнаня зарегистрировались свыше 8 тыс. компаний, среди которых филиалы Intel, Swire, LVMH и др., чей совокупный доход может быть оценен в 493,7 млрд юаней (около $68,8 млрд).
Как утверждает «Наньго душибао», магнитом для предпринимателей становится удобное географическое положение, хороший климат и разнообразные льготы и преференции для бизнеса.
Управление по контролю за рынками также намерено в 2025 году внедрить онлайн-систему, которая поможет регистрировать компании на острове в удаленном режиме и в кратчайшие сроки без бюрократических проволочек. Речь идет именно о предприятиях с иностранным капиталом.
Еще немного об острове:
- Хайнань также весьма популярен у российских туристов. В Ассоциации туроператоров отмечают, что спрос на путевки непосредственно на этот остров вырос на 25% (об этом пишет «Коммерсант»). Цены на номер для двоих в престижном отеле летом могут достигать €3,8 тыс. за 10 ночей.
- Также остров зарекомендовал себя как популярное направление для путешествий и работы среди представителей IT-сферы. Уже много лет там проводятся большие конференции по теме.
Фото на обложке: Unsplash
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