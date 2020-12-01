Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Роструд проведет онлайн-хакатон в сфере занятости с призовым фондом в 1 млн рублей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

18-20 декабря пройдет онлайн-хакатон PandemicDataHack. К участию приглашаются дата-аналитики, IT-разработчики, дата-журналисты, маркетологи и дизайнеры, которые смогут на основе госданных оценить влияние пандемии Covid-19 на сферу труда в России. Общий призовой фонд — 1 млн рублей. Об этом Rusbase сообщил представитель мероприятия.

Роструд проведет онлайн-хакатон в сфере занятости с призовым фондом в 1 млн рублей

Для участников на портале «Работа в России» будут открыты данные Роструда об изменениях на рынке труда России, вызванных пандемией.

Специальный датасет включает основные компетенции, предыдущие места работы и другую информацию о жителях страны, разместивших свои резюме на портале в 2020 году. Также будут доступны сведения о вакансиях работодателей и их приглашениях. По словам представителей ведомства, поток резюме в 2020 году значительно увеличился, и данные портала можно оценивать как big data.

Онлайн-хакатон продлится 48 часов и пройдет по четырем направлениям:

  • визуализация изменения структуры зарегистрированных и безработных,
  • исследование факторов успешности в вопросе поиска работы в период пандемии,
  • создание модели машинного обучения, позволяющей оценить «стоимость» навыков работника,
  • разработка концепции нового UX/UI дизайна и прототипа для мобильного приложения «Работа в России».

Лучшие решения будут рассмотрены Ррструдом с точки зрения дальнейшей реализации. Помимо основного призового фонда участники смогут посетить мастер-классы от экспертов в области big data и получить призы от партнеров хакатона.

Заправим автомобиль на 100 000 рублей

Конкурс Rusbase и Mastercard

Основным условием участия является наличие команды от трех до пяти человек, которым уже есть 18 лет. 

Подать заявку на участие в онлайн-хакатоне можно на сайте мероприятия до 14 декабря. К 17 декабря приглашения получат 300 команд.

Организаторами хакатона выступают проект «Инфраструктура научно-исследовательских данных» (ИНИД), Центр перспективных управленческих решений, Центр подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС и Роструд. Партнерами мероприятия выступают проект GeekBrains, «Авито.работа» и портал Superjob.

Фото: PhotoJuli86 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2020

Чапай хаб

01 декабря 2020

Электрон

03 декабря 2020

Agro Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма