Роструд проведет онлайн-хакатон в сфере занятости с призовым фондом в 1 млн рублей

18-20 декабря пройдет онлайн-хакатон PandemicDataHack . К участию приглашаются дата-аналитики, IT-разработчики, дата-журналисты, маркетологи и дизайнеры, которые смогут на основе госданных оценить влияние пандемии Covid-19 на сферу труда в России. Общий призовой фонд — 1 млн рублей. Об этом Rusbase сообщил представитель мероприятия.

Для участников на портале «Работа в России» будут открыты данные Роструда об изменениях на рынке труда России, вызванных пандемией.

Специальный датасет включает основные компетенции, предыдущие места работы и другую информацию о жителях страны, разместивших свои резюме на портале в 2020 году. Также будут доступны сведения о вакансиях работодателей и их приглашениях. По словам представителей ведомства, поток резюме в 2020 году значительно увеличился, и данные портала можно оценивать как big data.

Онлайн-хакатон продлится 48 часов и пройдет по четырем направлениям:

визуализация изменения структуры зарегистрированных и безработных,

исследование факторов успешности в вопросе поиска работы в период пандемии,

создание модели машинного обучения, позволяющей оценить «стоимость» навыков работника,

разработка концепции нового UX/UI дизайна и прототипа для мобильного приложения «Работа в России».

Лучшие решения будут рассмотрены Ррструдом с точки зрения дальнейшей реализации. Помимо основного призового фонда участники смогут посетить мастер-классы от экспертов в области big data и получить призы от партнеров хакатона.

Основным условием участия является наличие команды от трех до пяти человек, которым уже есть 18 лет.

Подать заявку на участие в онлайн-хакатоне можно на сайте мероприятия до 14 декабря. К 17 декабря приглашения получат 300 команд.

Организаторами хакатона выступают проект «Инфраструктура научно-исследовательских данных» (ИНИД), Центр перспективных управленческих решений, Центр подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС и Роструд. Партнерами мероприятия выступают проект GeekBrains, «Авито.работа» и портал Superjob.

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