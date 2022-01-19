Открыта регистрация на онлайн-хакатон The Global AI Challenge

С 9 по 24 февраля пройдет международный хакатон в области искусственного интеллекта The Global AI Challenge, организованный Университетом Иннополис. Призовой фонд — 1 млн рублей.

К участию приглашают молодых специалистов, преподавателей, аспирантов направления Data Science, обучающихся в ведущих образовательных учреждениях России и стран ближнего зарубежья.

Командам предстоит решить задачу по предсказанию активности малых молекул для гомологичных таргетов. Во время выполнения заданий участников будет консультировать команда специалистов Института ИИ Университета Иннополис. Лучшие решения рассмотрят для дальнейшей разработки.

«В этом году мы проводим первый международный хакатон Open AI Challenge именно по теме ИИ в новых материалах. Соревнование планируется сделать ежегодным, в дальнейшем будут добавлены треки по темам применения ИИ в промышленности, медицине и других отраслях», — сказал Рамиль Кулеев, директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис.

Подать заявку можно до 7 февраля. Подробная информация — на сайте.