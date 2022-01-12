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Идет регистрация на онлайн-хакатон ISS HACK

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 21 по 23 января пройдет онлайн-хакатон по нейросетям ISS HACK, организованный компанией ISS («Интеллектуальные Системы Безопасности»). Призовой фонд — 500 тысяч рублей. Регистрация на участие продлится до 19 января.

Идет регистрация на онлайн-хакатон ISS HACK

Участникам предстоит решить одну из трех задач на выбор: 

  1. Разработать детектор агрессивного поведения субъекта.
  2. Разработать алгоритм идентификации человека по походке.
  3. Разработать детектор людей, переносящих оружие. 

Помимо денежного вознаграждения победители получат возможность попасть на стажировку или работу в ISS — компания является признанным экспертом в области разработок программных платформ и комплексных аппаратно-программных решений, обеспечивающих безопасность объектов и людей, контроль и поддержку бизнес-процессов заказчиков. 

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: senrakawa / Shutterstock

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