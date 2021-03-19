Napoleon IT и Codenrock приглашают на онлайн-хакатон по DevOps

Евгения Хрисанфова
27—28 марта состоится онлайн-хакатон в сфере DevOps. По словам организаторов, соревнование подойдет специалистам с начальным или средним уровнем. Заявку можно подать до 25 марта.
Napoleon IT и Codenrock приглашают на онлайн-хакатон по DevOpsЕвгения Хрисанфова
Участникам предстоит решить одну задачу — создать систему для управления инцидентами. Победителей ждут денежный приз в 60 тыс. рублей и подарки от организаторов.
Организаторы:
- Napoleon IT — российская компания, разрабатывающая ПО и бесплатные курсы Napoleon IT School.
- Codenrock — онлайн-платформа с мероприятиями и вакансиями для ИТ-специалистов.
Фото на обложке: Unsplash
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