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Napoleon IT и Codenrock приглашают на онлайн-хакатон по DevOps

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

27—28 марта состоится онлайн-хакатон в сфере DevOps. По словам организаторов, соревнование подойдет специалистам с начальным или средним уровнем. Заявку можно подать до 25 марта.

Napoleon IT и Codenrock приглашают на онлайн-хакатон по DevOps

Участникам предстоит решить одну задачу — создать систему для управления инцидентами. Победителей ждут денежный приз в 60 тыс. рублей и подарки от организаторов.

Организаторы:

  • Napoleon IT — российская компания, разрабатывающая ПО и бесплатные курсы Napoleon IT School.
  • Codenrock — онлайн-платформа с мероприятиями и вакансиями для ИТ-специалистов.

Фото на обложке: Unsplash

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