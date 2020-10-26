Разработчики приглашаются решить задачи РЖД на онлайн-хакатоне
Куйбышевская железная дорога, Yandex.Cloud и YellowRockets открыли прием заявок на онлайн-хакатон. Участники решат задачи РЖД, а лучшие получат денежный приз — общий фонд составляет 900 тыс. рублей. Присоединиться можно до 17 ноября.
Организаторы приглашают дата-сайентистов, разработчиков голосовых интерфейсов, программистов, продакт-менеджеров, дизайнеров, бизнес-аналитиков и маркетологов.
Участники могут выбрать одну из шести задач:
- Улучшить приложение «Попутчик».
- Научить голосового помощника «Алису» рассказывать пользователям о маршрутах, билетах и других услугах РЖД.
- Оптимизировать работу кассиров.
- Создать алгоритм, который поможет автоматически рассчитывать запасы топлива на складе.
- Найти решение, позволяющее планировать время работы локомотивных бригад.
- Придумать программу для поиска технологических компаний.
Онлайн-хакатон пройдет с 27 по 29 ноября 2020 года. Чтобы принять участие, необходимо решить тестовую задачу. Победители разделят денежный приз:
- 1-е место — 500 тыс. рублей;
- 2-е место — 250 тыс. рублей;
- 3-е место — 150 тыс. рублей.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Denis Belitsky / Shutterstock
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