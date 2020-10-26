Разработчики приглашаются решить задачи РЖД на онлайн-хакатоне

Куйбышевская железная дорога, Yandex.Cloud и YellowRockets открыли прием заявок на онлайн-хакатон. Участники решат задачи РЖД, а лучшие получат денежный приз — общий фонд составляет 900 тыс. рублей. Присоединиться можно до 17 ноября.

Организаторы приглашают дата-сайентистов, разработчиков голосовых интерфейсов, программистов, продакт-менеджеров, дизайнеров, бизнес-аналитиков и маркетологов.

Участники могут выбрать одну из шести задач:

Улучшить приложение «Попутчик». Научить голосового помощника «Алису» рассказывать пользователям о маршрутах, билетах и других услугах РЖД. Оптимизировать работу кассиров. Создать алгоритм, который поможет автоматически рассчитывать запасы топлива на складе. Найти решение, позволяющее планировать время работы локомотивных бригад. Придумать программу для поиска технологических компаний.

Онлайн-хакатон пройдет с 27 по 29 ноября 2020 года. Чтобы принять участие, необходимо решить тестовую задачу. Победители разделят денежный приз:

1-е место — 500 тыс. рублей;

2-е место — 250 тыс. рублей;

3-е место — 150 тыс. рублей.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.





Фото на обложке: Denis Belitsky / Shutterstock