Международный онлайн-хакатон Unigine пройдет в конце января

С 28 по 31 января пройдет онлайн-хакатон Unigine в области 3D-визуализации. Программистам и 3D-художникам предстоит создать приложение с использованием интерактивной 3D-графики на базе разработанной в России платформы Unigine 2. Главный приз — свободный доступ к платформе в течение года.

Принять участие можно в одиночку и в составе команды. По условиям соревнования участники должны создать 3D-приложение любого типа, которое:

соответствует заявленной теме (будет известна на открытии);

создано на платформе Unigine 2 Community SDK для Windows, Linux или VR;

должно запуститься и проработать минимум пять минут.

Организаторы разрешают в работе свободно использовать любые сторонние инструменты, бесплатные или легальные библиотеки кода, а также ранее созданные наработки (единственное, в этом случае будет отказано в участии в некоторых конкурсных номинациях).

Победителей объявят в четырех номинациях:

«Идея и нарратив»;

«Техническое исполнение»;

«Арт»;

UX.

Также жюри назовет главного победителя, а участники определят, кому достанется приз зрительских симпатий.

Итоги подведут 7 февраля. Подробная информация на сайте.

Фото на обложку: Monstar Studio/Shutterstock.com