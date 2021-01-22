Международный онлайн-хакатон Unigine пройдет в конце января

С 28 по 31 января пройдет онлайн-хакатон Unigine в области 3D-визуализации. Программистам и 3D-художникам предстоит создать приложение с использованием интерактивной 3D-графики на базе разработанной в России платформы Unigine 2. Главный приз — свободный доступ к платформе в течение года.
Принять участие можно в одиночку и в составе команды. По условиям соревнования участники должны создать 3D-приложение любого типа, которое:
- соответствует заявленной теме (будет известна на открытии);
- создано на платформе Unigine 2 Community SDK для Windows, Linux или VR;
- должно запуститься и проработать минимум пять минут.
Организаторы разрешают в работе свободно использовать любые сторонние инструменты, бесплатные или легальные библиотеки кода, а также ранее созданные наработки (единственное, в этом случае будет отказано в участии в некоторых конкурсных номинациях).
Победителей объявят в четырех номинациях:
- «Идея и нарратив»;
- «Техническое исполнение»;
- «Арт»;
- UX.
Также жюри назовет главного победителя, а участники определят, кому достанется приз зрительских симпатий.
Итоги подведут 7 февраля. Подробная информация на сайте.
Фото на обложку: Monstar Studio/Shutterstock.com
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