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Международный онлайн-хакатон Unigine пройдет в конце января

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор

Ирина Печёрская

С 28 по 31 января пройдет онлайн-хакатон Unigine в области 3D-визуализации. Программистам и 3D-художникам предстоит создать приложение с использованием интерактивной 3D-графики на базе разработанной в России платформы Unigine 2. Главный приз — свободный доступ к платформе в течение года.  

Международный онлайн-хакатон Unigine пройдет в конце января

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

Принять участие можно в одиночку и в составе команды. По условиям соревнования участники должны создать 3D-приложение любого типа, которое:

  • соответствует заявленной теме (будет известна на открытии);
  • создано на платформе Unigine 2 Community SDK для Windows, Linux или VR;
  • должно запуститься и проработать минимум пять минут.

Организаторы разрешают в работе свободно использовать любые сторонние инструменты, бесплатные или легальные библиотеки кода, а также ранее созданные наработки (единственное, в этом случае будет отказано в  участии в некоторых конкурсных номинациях).

Победителей объявят в четырех номинациях:

  • «Идея и нарратив»;
  • «Техническое исполнение»;
  • «Арт»;
  • UX.

Также жюри назовет главного победителя, а участники определят, кому достанется приз зрительских симпатий. 

Итоги подведут 7 февраля. Подробная информация на сайте.

Фото на обложку: Monstar Studio/Shutterstock.com

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