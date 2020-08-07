C 29 октября по 1 ноября в городе Салехард пройдет «Хакатон на Полярном круге 2.0». Его задача — сделать Ямало-Ненецкий автономный округ прогрессивным, безопасным и решить социальные проблемы местных жителей. Организаторами выступят профессиональное сообщество разработчиков Russian Hackers и бизнес-сообщество Rutech.

Хакатон в чумах: в Салехарде пройдет соревнование для разработчиков и стартаперов