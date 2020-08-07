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Хакатон в чумах: в Салехарде пройдет соревнование для разработчиков и стартаперов

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Никита Стаценко

C 29 октября по 1 ноября в городе Салехард пройдет «Хакатон на Полярном круге 2.0». Его задача — сделать Ямало-Ненецкий автономный округ прогрессивным, безопасным и решить социальные проблемы местных жителей. Организаторами выступят профессиональное сообщество разработчиков Russian Hackers и бизнес-сообщество Rutech.

Хакатон в чумах: в Салехарде пройдет соревнование для разработчиков и стартаперов

Организаторы приглашают к участию разработчиков, аналитиков, дизайнеров, сформированные коллективы и стартапы. Задания хакатона будут опубликованы 10 августа. Участники будут отобраны на основании предложенных идей.

Команды, занявшие призовые места разделят призовой фонд в 450 тыс. рублей, а также получат возможность запустить пилот с регионом. Все участники, приглашенные на хакатон по результатом первичного отбора, получат до 12 тыс. рублей на оплату билетов.

Зарегистрироваться на соревнование можно до 31 августа на сайте хакатона.

Фото: Sergey Rusanov / Shutterstock

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