Хакерские атаки обострили рынок: 98% киберспециалистов планируют усиление ИБ-систем
«Всё нормально» — говорит 94% специалистов по кибербезопасности. Но почти каждый второй добавляет: защищены — не значит готовы. По данным опроса «Лаборатории Касперского» среди 850 экспертов из разных стран, включая Россию, 98% готовы усиливать свои ИБ-системы. Проблема — в том, что основа у большинства компаний всё ещё ручная, разрозненная и реактивная.
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ИБ на ручнике
Около 30% опрошенных признали, что тратят время на ручные задачи, которые можно было бы автоматизировать. Почти столько же (29%) считают, что системы слишком медленно реагируют на новые угрозы — чаще затыкают уже известные уязвимости, чем предотвращают атаки.
Четверть экспертов указали на нехватку квалифицированных специалистов, а 23% — на то, что внутри компании одновременно используются слишком много разрозненных защитных решений, с которыми невозможно нормально работать. Все эти симптомы складываются в хронический системный перегруз.
Когда защита становится уязвимостью
Множественные нестыковки внутри ИБ-инфраструктуры ведут к тому, что не все системы реально защищены. При неправильной настройке или ошибках в конфигурации выживает не сильнейший, а тот, кого не заметили. Это повышает вероятность критических сбоев — от утечки данных до системного коллапса.
Также респонденты отмечают другие критичные уязвимости:
- 22% — риск обрушения из-за уязвимостей на периметре,
- 21% — сложность OT/IT-систем,
- 20% — нехватка актуальной информации о киберугрозах,
- 18% — перегруз уведомлениями от систем,
- 17% — недостаток ключевых функций в существующих ИБ-решениях.
Все это требует не косметического апдейта, а пересборки подхода.
От латания дыр — к архитектуре по умолчанию
Компании начинают двигаться к новому подходу: строить системы, защищённые на уровне кода и архитектуры, а не добивать их патчами и слоями «сверху». Вендоры работают над так называемыми Secure-by-Design решениями — такие продукты функционируют в агрессивной среде без надстроек и способны выполнять критические задачи даже при частичном взломе.
По словам Александра Костюченко, руководителя направления развития технологических решений «Лаборатории Касперского», для борьбы с новыми угрозами одной техники мало — нужна проактивная и системная стратегия, где защита охватывает весь цифровой ландшафт, а процессы постоянно оптимизируются.
Комплекс вместо набора
Чтобы усилить корпоративную устойчивость, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:
- внедрять единые ИБ-платформы, в которых сочетаются защита рабочих мест, сбор данных со всех источников, раннее выявление атак и обучение сотрудников цифровой гигиене (например, линейка продуктов Kaspersky Symphony);
- использовать актуальные данные Threat Intelligence, чтобы не отставать от тактик и процедур злоумышленников;
- разрабатывать и внедрять решения нового поколения, защищённые изначально, например, на базе KasperskyOS, — они не требуют дополнительных слоёв защиты и работают на критически важных участках.
Что это значит для рынка
ИБ-инфраструктура большинства компаний всё ещё напоминает Frankenstein-сборку — вроде жива, но управляется вручную, реагирует вяло, и никто не знает, где отвалится первой. 2025 год показывает: пора переходить от латания дыр к архитектуре. Не просто добавлять новое ПО, а менять саму логику. Иначе никакие 94% удовлетворённости не спасут от одного уязвимого сервера без апдейта.
Фото: gorodenkoff / Getty images
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