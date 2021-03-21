Хакеры потребовали от Acer $50 млн за предотвращение утечки данных

Тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer столкнулась с хакерской атакой. Вымогатели требуют от производителя 50 миллионов долларов.

По информации Bleeping Computer и The Record, Acer столкнулась с хакерской группой REvil. В 2020 году это объединение организовывало атаку на лондонскую валютную компанию Travelex. Тогда сумма ущерба составила 6 млн долларов.

REvil объявила в дарквебе о взломе Acer. Хакеры опубликовали несколько изображений, которые представили как доказательства. От Acer потребовали заплатить 50 миллионов долларов до 28 марта, чтобы предотвратить утечку данных. В переписке между REvil и представителем Acer, которую цитирует Bleeping Computer, хакеры предложили компании 20-процентную скидку в случае поступления платежа в середине марта.

В ответ на вопрос об атаке Acer сообщила о регулярном столкновении с подобными случаями. «Acer регулярно контролирует свои компьютерные системы, и большинство из них надежно защищены от кибератак, — говорится в заявлении компании, которое цитирует LegMagIT. — Такие компании, как Acer, постоянно подвергаются атакам, и мы сообщали о недавних аномальных ситуациях в соответствующие правоохранительные органы и органы по защите данных в нескольких странах».

Хакеры могли воспользоваться уязвимостью Microsoft Exchange, чтобы получить доступ к данным Acer, полагает Bleeping Computer. Считается, что за большинством атак, связанных с Exchange, стоит спонсируемое Китаем государство, однако это не исключает использования уязвимости другими группами, отмечает издание.

Требуемая сумма может оказаться рекордной для хакерского вымогательства. В обзоре исследователей из Пало-Альто Unit 42 говорится, что самый высокий выкуп после хакерской атаки в 2020 году составил 30 млн долларов.

Согласно отчету Acer, в четвертом квартале 2020 года доход компании составил почти 3 мдрд долларов.

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