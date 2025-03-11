Два адвоката предъявили франчайзи Hamleys долг за свои услуги в 428 млн рублей

Адвокаты Андрей Яковлев и Майя Чудутова потребовали за свои услуги 428 млн рублей с АО «Вандеркинд», которое развивало по франшизе российские магазины игрушек британской сети Hamleys, узнал Русбейс.

Что произошло. Юристы требуют от «Вандеркинд» по 181,2 млн рублей убытков в форме реального ущерба и по 33 млн рублей упущенной выгоды каждый. Основанием для возникновения долга они называют соглашение № 21 213-к от 1 ноября 2021 года об оказании юридической помощи. Его содержание не раскрывается.

Адвокат Андрей Яковлев возглавляет Московскую коллегию адвокатов «Яковлев и партнеры» и является управляющим партнером одноименной юридической группы. Майя Чудутова указана на сайте «Яковлев и партнеры» как адвокат, партнер, руководитель практики сопровождения банковской деятельности и глава практики банкротства группы. На запрос Русбейс юристы не ответили.

В отношении АО «Вандеркинд» в октябре 2024 года была введена процедура наблюдения в рамках банкротства по иску ИФНС №3 по Москве (из-за долга в 20 млн рублей). Как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, адвокаты уже после введения наблюдения обратились с заявлением о включении долга в 428 млн рублей в реестр требований кредиторов. Суд постановил рассмотреть заявления юристов «после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения», так как истцы пропустили 30-дневный срок на подачу таких заявлений.

В октябре 2024 года «Вандеркинд» оценивала свою задолженность перед кредиторами почти в 1 млрд рублей, следует из материалов банкротного дела. Погашение долга в компании посчитали невозможным «из-за превышения совокупности задолженности над реальной стоимостью активов общества». В ноябре компания «Форвардэталон» обратилась в суд о включении в реестр требований кредиторов еще 580 млн рублей.

Как сообщало «РИА Новости», в 2023 году «Вандеркинд» было подконтрольно бизнесмену Александру Мамуту. В настоящее время его владельцы в ЕГРЮЛ скрыты.

«Вандеркинд» управляла российскими магазинами игрушек международной сети Hamleys. Сеть развивалась в России по франшизе, было открыто девять магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В 2023 году в Москве оставался один магазин Hamleys, свидетельствует страница Hamleys Russia в VK (последний раз обновлялась весной 2023 года). Сайт hamleys.ru не открывается.

«Коммерсантъ» в январе 2023 года сообщал, что «Вандеркинд» переименует точки продаж в «Винни». Но «Интерфаксу» владелец бренда эту информацию опроверг.

В 2021 году суд отказал «Вандеркинд» в реструктуризации долга перед банком «Траст» на 2,6 млрд рублей. Основанием для реструктуризации компания посчитала ограничения в пандемию коронавируса. В 2023 году Мамут и банк урегулировали конфликт.

В 2023 году выручка «Вандеркинд» составляла 370 млн рублей (сократилась на 59% по сравнению с 2022 годом), чистый убыток достигал 72,4 млн рублей.

Нестандартный случай. Управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко считает, что столь существенное требование не совсем характерно для юридических компаний. «В России услуги юристов, особенно если это услуги по судебной практике о взыскании услуг юристов, оценивается крайне дешево. Судебная система не считает услуги юристов, видимо, чем то ценным и оценивает их рыночную стоимость крайне низко. Поэтому налицо абсолютно нестандартный случай. Выбивающийся из общей практики», — заявил эксперт.

Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский добавил, что времена, когда юристы считали «некомильфо» судиться за свои гонорары с клиентами, прошли. «Если наиболее настойчивые юридические консультанты раньше уступали третьим лицам права требования по оказанным, но неоплаченным услугам, чтобы скрыть возможность в открытом доступе увидеть наличие судебного спора, то сегодня многие требования предъявляются напрямую к должнику», — рассказал эксперт.

По словам Варшавского, как правило, незначительные клиентские долги прощаются в том числе в надежде на то, что клиент может вернуться с новой работой для консультанта.

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