Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из состава акционеров «Альфа-банка»

Герман Хан и Алексей Кузьмичев перестали быть акционерами «Альфа-банка». Об их выходе из состава акционеров сообщили в пресс-службе банка. Теперь у «Альфа-банка» осталось пять миноритарных акционеров, часть которых – под санкциями.

Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа акционеров «Альфа-банка». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Альфа-банк» принадлежит компании из Люксембурга ABH Holdings. Хан владел в ней долей в 21%, Кузьмичев – 16,3%.

15 марта Великобритания ввела персональные санкции в отношении Германа Хана. Ему и другим участникам санкционного списка запрещен въезд в Соединенное Королевство, а их активы будут заморожены.

В пресс-службе «Альфа-банка» пояснили, что на данный момент у банка пять миноритарных акционеров: UniCredit, The Mark

Foundation for Cancer Research (Фонд исследования раковых заболеваний), Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Косогов. Доля каждого акционера не является контролирующей, уточнили в пресс-службе банка.

Михаил Фридман и Петр Авен ранее были включены в санкционные списки Великобритании и Евросоюза. После введения санкций они вышли из совета директоров «Альфа-банка».

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