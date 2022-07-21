Игровой издатель OnlySpace привлек свыше $2 млн от фонда основателя Xsolla Александра Агапитова

Фонд основателя Xsolla Александра Агапитова — Hand of Midas — инвестировал $2,25 млн в игрового издателя с русскоговорящими основателями OnlySpace. Платформа привлекла инвестиции после первого запуска игры WarSpace и заработала свыше $1 млн менее чем за полгода существования. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Деньги компания направит на масштабирование издательского бизнеса, а также на разработку инфраструктурных гейминговых решений web3.0.

OnlySpace — игровой издатель web3.0 и платформа для разработки игр с фокусом на play-to-earn проекты, играя в которые пользователи могут зарабатывать криптовалюты, а также коллекционировать и продавать активы NFT.

Компанию основали серийные предприниматели Алексей Костарев и Дмитрий Семиряжко. Костарев в прошлом — основатель игрового издателя I-Jet, выпустившей «Счастливого Фермера» в VK. Семиряжко — со-основатель сервиса для создания приложений в корпоративных социальных сетях Clowder, на базе которого сделаны более 100 приложений в AppStore.

С момента появления OnlySpace уже выпустила стратегии WarSpace, OnlyRockets и UrbanSpace c геймплеем, рассчитанным на захват территорий и добычу ресурсов, развернуты на NFT-платформе WAX.

Сейчас команда работает над пятью проектами, в которые издательство инвестировало более $200 тыс.

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