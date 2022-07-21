Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Игровой издатель OnlySpace привлек свыше $2 млн от фонда основателя Xsolla Александра Агапитова

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Фонд основателя Xsolla Александра Агапитова — Hand of Midas — инвестировал $2,25 млн в игрового издателя с русскоговорящими основателями OnlySpace. Платформа привлекла инвестиции после первого запуска игры WarSpace и заработала свыше $1 млн менее чем за полгода существования. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Игровой издатель OnlySpace привлек свыше $2 млн от фонда основателя Xsolla Александра Агапитова

Деньги компания направит на масштабирование издательского бизнеса, а также на разработку инфраструктурных гейминговых решений web3.0. 

OnlySpace — игровой издатель web3.0 и платформа для разработки игр с фокусом на play-to-earn проекты, играя в которые пользователи могут зарабатывать криптовалюты, а также коллекционировать и продавать активы NFT. 

Компанию основали серийные предприниматели Алексей Костарев и Дмитрий Семиряжко. Костарев в прошлом — основатель игрового издателя I-Jet, выпустившей «Счастливого Фермера» в VK. Семиряжко — со-основатель сервиса для создания приложений в корпоративных социальных сетях Clowder, на базе которого сделаны более 100 приложений в AppStore. 

С момента появления OnlySpace уже выпустила стратегии WarSpace, OnlyRockets и UrbanSpace c геймплеем, рассчитанным на захват территорий и добычу ресурсов, развернуты на NFT-платформе WAX.

Сейчас команда работает над пятью проектами, в которые издательство инвестировало более $200 тыс.

Фото на обложке: EKKAPHAN CHIMPALEE / Shutterstock

Измени свой подход к финансам и начни инвестировать – большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов по инвестициям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Руководитель сам решает, по каким критериям нанимать и увольнять»: что бизнес думает о кейсе Xsolla
  2. 2 Банк России рекомендовал не продавать иностранных ценные бумаги неквалифицированным инвесторам
  3. 3 ЦБ предложил повысить сумму активов для статуса квалифицированного инвестора
  4. 4 Власти оценили инвестиции от иностранцев с «золотыми паспортами» в 12 млрд рублей за год
  5. 5 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ