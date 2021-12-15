Сотрудницы Tesla обвинили Илона Маска в поддержании культуры харассмента в компании

Несколько сотрудниц Tesla подали на компанию в суд из-за домогательств на рабочем месте со стороны коллег-мужчин. В исках женщины обвинили Илона Маска в том, что он лично поддерживает культуру харассмента внутри компании и ничего не предпринимает для борьбы с непристойным поведением сотрудников.

О том, что Tesla может стать фигурантом дела о харассменте, пишет The Washington Post.

Шесть сотрудниц Tesla, главой которой является Илон Маск, подали на компанию в суд из-за того, что коллеги-мужчины домогались их на рабочем месте. В исках говорится, что мужчины обращали излишнее внимание на их фигуры, оскорбляли, пытались дотронуться до интимных мест.

Женщины подчеркнули, что они неоднократно докладывали руководству о непристойном поведении сотрудников, но работодатель не предпринимал ничего, кроме перевода их в другой отдел.

Также истцы отметили, что глава Tesla лично поддерживает культуру харассмента внутри компании. Это они обосновали твитами Маска – в них миллиардер зачастую выражается непристойно, с намеками на сексизм, что способствует такому же отношению мужчин по отношению к женщинам в коллективе.

Ранее газета писала, что еще две женщины, работающие на заводе Tesla в Калифорнии, подали в суд на компанию по аналогичным причинам.

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