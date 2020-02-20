Сооснователь Prisma и Capture Арам Харди оказался одним из фаундеров Dasha AI

Арам Харди сообщил на своей странице в Facebook о том, что является сооснователем и директором по маркетингу в Dasha AI — платформы, заменяющей колл-центры в компаниях. Харди известен как сооснователь приложения Prisma и мессенджера Capture.

В разговоре с Rusbase Харди подтвердил, что долго не афишировал этот факт.



Dasha AI была основана в 2019 году двоюродными братьями Владиславом Чернышовым и Александром Зайцевым, а также Ильей Ступаковым и Арамом Харди. Стартап создает на основе искусственного интеллекта роботизированные колл-центры под нужды бизнесов.



В 2019 году Dasha AI привлекла инвестиции в размере $2 млн от RTP Ventures и RTP Global Леонида Богуславского. Средства были направлены на расширение команды.



В ближайших планах компании, по словам Харди – провести раунд инвестирования серии A и увеличить штат до более чем 100 человек. Компания зарегистрирована в США, но «не скрывает свои российские корни».



Фото обложки: страница Арама Харди в Facebook