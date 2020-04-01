Сооснователь Prisma Арам Харди предложил стартапам бесплатные консультации по международному PR
Сооснователь Prisma, Capture и Dasha.AI Арам Харди предложил стартапам бесплатные консультации по международному PR. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Харди, помимо развития собственных проектов, занимается международным пиаром и связями с общественностью.
Он отметил, что для бизнеса настали «непростые времена» и что сейчас «некоторые фаундеры даже получают сообщения от инвесторов с отказом финансирования после того, как пожали руки».
«Со своей же стороны, чтобы хоть как-то помочь стартапам, чья основная задача сейчас, — это выход на международный рынок, я готов силой своей команды бесплатно проконсультировать всех, кому необходим международный PR», — сообщил Харди.
Фото: Unsplash
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