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Сооснователь Prisma Арам Харди предложил стартапам бесплатные консультации по международному PR

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сооснователь Prisma, Capture и Dasha.AI Арам Харди предложил стартапам бесплатные консультации по международному PR. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сооснователь Prisma Арам Харди предложил стартапам бесплатные консультации по международному PR

Харди, помимо развития собственных проектов, занимается международным пиаром и связями с общественностью.

Он отметил, что для бизнеса настали «непростые времена» и что сейчас «некоторые фаундеры даже получают сообщения от инвесторов с отказом финансирования после того, как пожали руки».

«Со своей же стороны, чтобы хоть как-то помочь стартапам, чья основная задача сейчас, — это выход на международный рынок, я готов силой своей команды бесплатно проконсультировать всех, кому необходим международный PR», — сообщил Харди. 

Фото: Unsplash

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