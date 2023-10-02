Производитель колонок JBL проиграл в российском суде по делу о защите патентных прав

Производитель колонок JBL проиграл в российском суде отечественному производителю аудиосистем Drivix по делу о защите патентных прав. Drivix выпускает колонки под брендом Vipe – Harman требовала от нее компенсацию за нарушение патента и выпуск аналогичных по виду и характеристикам музыкальных центров.
Суд по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и отправил на новое рассмотрение дело о защите патентных прав между российским представительством американской компании Harman и российской компанией Drivix, которая производит аудиосистемы под брендом Vipe. Информация об этом отражена в картотеке судебных дел.
«Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2023 по делу №А40-113531/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2023 по тому же делу отменить. Направить дело №А40-113531/2022 в Арбитражный суд города Москвы на новое рассмотрение», – говорится в постановлении суда.
В августе Harman подала в суд на Drivix и еще несколько российских компаний за нарушение патентных прав. Harman требовала компенсацию в размере 5 млн рублей за то, что компании, в частности Drivix, выпускали колонки, аналогичные по внешнему виду и характеристикам тем, которые производит Harman.
Фото: колонки компании Drivix
Фото: колонки компании Harman
«Разбирательство с Harman показало нам важность работы с патентами, а также возможности, которые открывают инвестиции в собственные разработки и промышленный дизайн. Сегодня мы патентуем все собственные разработки», – отметил генеральный директор Drivix Андрей Котов.
Ранее Harman пыталась через суд получить компенсацию по аналогичному обвинению. Иск был подан в 2021 году, но суд оставил его без рассмотрения.
Фото на обложке: Karolis Kavolelis /
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