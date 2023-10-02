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Производитель колонок JBL проиграл в российском суде по делу о защите патентных прав

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель колонок JBL проиграл в российском суде отечественному производителю аудиосистем Drivix по делу о защите патентных прав. Drivix выпускает колонки под брендом Vipe – Harman требовала от нее компенсацию за нарушение патента и выпуск аналогичных по виду и характеристикам музыкальных центров.

Производитель колонок JBL проиграл в российском суде по делу о защите патентных прав

Суд по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и отправил на новое рассмотрение дело о защите патентных прав между российским представительством американской компании Harman и российской компанией Drivix, которая производит аудиосистемы под брендом Vipe. Информация об этом отражена в картотеке судебных дел.

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2023 по делу №А40-113531/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2023 по тому же делу отменить. Направить дело №А40-113531/2022 в Арбитражный суд города Москвы на новое рассмотрение», – говорится в постановлении суда.

В августе Harman подала в суд на Drivix и еще несколько российских компаний за нарушение патентных прав. Harman требовала компенсацию в размере 5 млн рублей за то, что компании, в частности Drivix, выпускали колонки, аналогичные по внешнему виду и характеристикам тем, которые производит Harman. 

Фото: колонки компании Drivix

Фото: колонки компании Harman

«Разбирательство с Harman показало нам важность работы с патентами, а также возможности, которые открывают инвестиции в собственные разработки и промышленный дизайн. Сегодня мы патентуем все собственные разработки», – отметил генеральный директор Drivix Андрей Котов. 

Ранее Harman пыталась через суд получить компенсацию по аналогичному обвинению. Иск был подан в 2021 году, но суд оставил его без рассмотрения.

Фото на обложке: Karolis Kavolelis / Shutterstock

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