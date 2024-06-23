Huawei представила HarmonyOS нового поколения

На конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2024 китайский производитель мобильных устройств Huawei представил бета-версию операционной системы HarmonyOS Next. Платформа построена на собственной архитектуре Huawei и полностью независима от Android.

Как передает GSMArena, HarmonyOS Next основана на базе микроядерной архитектуры OpenHarmony. Она не связана на Android или Linux и использует собственное микроядро HarmonyOS.

Операционная система поддерживает только собственные приложения, скомпилированные с помощью Ark Compiler, и сервисы Huawei Mobile Services (HMS). То есть на ней нельзя будет запустить Android-приложения и APK-файлы.

Фото: соцсети Huawei

Сообщается, что внешне HarmonyOS по-прежнему выглядит и ощущается, как привычная мобильная операционная система, однако за внешним фасадом скрывается совершенно новая архитектура. Кроме того, платформа будет работать не только на смартфонах.

В презентации компания обещает рост производительности на 30% и снижение энергопотребления на 20%. По словам экспертов GSMArena, это очень серьезные показатели, однако неясно, с чем Huawei сравнивает эти цифры.

Одно из главных преимуществ ОС нового поколения — единая архитектура, совмещающая в себе локальные и облачные возможности. Кроме того, у HarmonyOS есть встроенные ИИ-функции, такие как генерация изображений, восстановление звука и помощь людям с нарушениями речи и зрения.

Кроме того, HuaweiOS обещает стать мощной мультимедийной системой с поддержкой Ark Multimedia Engine, Ark Graphics Engine и FFRT. Последняя технология должна дать возможность трассировки лучей для игр на уровне не ниже ПК.

Фото на обложке: Unsplash