Web3 в сфере развлечений: как концерт Гарри Стайлза спровоцировал регистрацию 5000 криптокошельков

Сервис для походов на концерт EVNTZ в партнерстве с протоколом Co:Create запустил одну из самых масштабных Web3-кампаний в индустрии развлечений. На первом же мероприятии пользователи открыли более 5000 криптокошельков — им пообещали виртуальные награды и скидки в будущем.

Популярный сервис EVNTZ поделился первыми результатами своей Web3-инициативы. Приложение известно тем, что в нем собирается информация о транспорте, парковке, мерчендайзе и других полезных вещах для каждого крупного концерта. В партнерстве с протоколом Co:Create сервис развернул блокчейн-инфраструктуру для создания коммьюнити фанатов — те, кто регулярно ходит на концерты, получат виртуальные награды, скидки на новые билеты и другие бонусы.

В качестве полигона для тестирования был выбран крупный концерт Гарри Стайлза в Ирландии. Из 80 тыс. человек, посетивших мероприятие, криптокошельки EVNTZ открыли более 5 тыс. Как отмечают Co:Create, это можно считать успешным стартом проекта. В планах компаний полностью изменить интеракцию фанатов с музыкантами.

Нам нужно, чтобы фанаты чувствовали себя частью мероприятий, которые они посещают. Используя Web3-инструменты, мы можем повысить вовлеченность фанатского сообщества, геймефицируя их опыт и предлагая награды за активность. Ким О'Каллаган, основательница EVNTZ

В официальном комментарии Co:Create сообщается, что концерт Гарри Стайлза — только начало пути, и в ближайшее время сотрудничество с EVNTZ распространится и на других популярных артистов.

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