Минцифры и российские разработчики софта подпишут хартию о потолке цен для ПО

В конце мая на форуме «Цифровая индустрия промышленной России 2023» планируется подписать «Ценовую хартию социально-ответственного IT-бизнеса». Ее разработали Минцифры и «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и др. Компании будут добровольно ограничивать рост цен на свои продукты, говорится в проекте документа.

Потолок цен установят следующим образом: цена на программный продукт на ту же дату предыдущего года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%, узнал «Коммерсантъ».

В 2022 году индекс составил 111,94%, то есть расчетный ценовой потолок для разработчиков ПО — почти 27%. По итогам первого квартала этого года индекс составил 108,62%, расчетный ценовой потолок — 23,62%.

В Минцифры сообщили, что «рассчитывают на принципы саморегулирования рынка». В ведомстве отметили, что формально «не имеют полномочий для регулирования ценовой политики вендоров».

В официальных комментариях участники рынка идею поддержали, но источники в отрасли инициативу раскритиковали. Чиновники продвигают ее, «несмотря на протест рынка», отметили собеседники издания.

С марта 2022 года цены на российское программное обеспечение (ПО) выросли на 30-50%. Пользователи связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Разработчики отчасти признали рост цен, но более умеренный — на 10-15%.

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