Криптобиржа HashKey привлекла $100 млн и получила статус «единорога»

Криптобиржа HashKey получила статус «единорога». В рамках последнего раунда финансирования гонконгская компания привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. Имена инвесторов HaskKey не раскрываются.

Гонконгская криптобиржа HashKey стала «единорогом». Этот статус получают частные компании, оценка бизнеса которых превысила $1 млрд.

В последнем раунде финансирования HashKey привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. В своем заявлении компания не раскрыла имена инвесторов, уточнив, что это известные институциональные учреждения Web3 и стратегические партнеры.

HashKey направит привлеченные средства на развитие собственной экосистемы и диверсификацию бизнеса.

HashKey получила лицензию на торговлю криптовалютой от Комиссии по ценным бумагам Гонконга в конце августа.

Фото на обложке: Chinnapong / Shutterstock