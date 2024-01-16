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Криптобиржа HashKey привлекла $100 млн и получила статус «единорога»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Криптобиржа HashKey получила статус «единорога». В рамках последнего раунда финансирования гонконгская компания привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. Имена инвесторов HaskKey не раскрываются.

Криптобиржа HashKey привлекла $100 млн и получила статус «единорога»

Гонконгская криптобиржа HashKey стала «единорогом». Этот статус получают частные компании, оценка бизнеса которых превысила $1 млрд.

В последнем раунде финансирования HashKey привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. В своем заявлении компания не раскрыла имена инвесторов, уточнив, что это известные институциональные учреждения Web3 и стратегические партнеры.

HashKey направит привлеченные средства на развитие собственной экосистемы и диверсификацию бизнеса.

HashKey получила лицензию на торговлю криптовалютой от Комиссии по ценным бумагам Гонконга в конце августа. 

Фото на обложке: Chinnapong / Shutterstock

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