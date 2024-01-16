Криптобиржа HashKey привлекла $100 млн и получила статус «единорога»

Криптобиржа HashKey получила статус «единорога». В рамках последнего раунда финансирования гонконгская компания привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. Имена инвесторов HaskKey не раскрываются.
Гонконгская криптобиржа HashKey стала «единорогом». Этот статус получают частные компании, оценка бизнеса которых превысила $1 млрд.
В последнем раунде финансирования HashKey привлекла $100 млн и получила оценку $1,2 млрд. В своем заявлении компания не раскрыла имена инвесторов, уточнив, что это известные институциональные учреждения Web3 и стратегические партнеры.
HashKey направит привлеченные средства на развитие собственной экосистемы и диверсификацию бизнеса.
HashKey получила лицензию на торговлю криптовалютой от Комиссии по ценным бумагам Гонконга в конце августа.
Фото на обложке: Chinnapong /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Отрывок из книги «50 бизнес-моделей новой экономики. Уроки компаний-единорогов»
- 2 Единороги: как стартапы ими становятся
- 3 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
- 4 Есть стабильный бизнес? Вот как построить стартап внутри него
- 5 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
ВОЗМОЖНОСТИ
17 января 2024
18 января 2024
19 января 2024