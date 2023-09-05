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Названы города России, где больше всего ненавидят начальников — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

49% работающих россиян уважают своего непосредственного руководителя. Такое чувство чаще испытывают в Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону. Об этом говорится в исследовании SuperJob, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Названы города России, где больше всего ненавидят начальников — исследование

Женщины гораздо больше уважают начальников, чем их коллеги-мужчины — 51 и 47% соответственно. Последние чаще говорили о равнодушии по отношению к руководству.

О своей ненависти к начальству рассказали 6% опрошенных сотрудников. Чаще всего такое чувство испытывают в Санкт-Петербурге (10%), Уфе и Омске (по 9%).

За последние два года россияне стали реже говорить об уважении к начальству: 49% сейчас против 54% в 2021 году, отметили аналитики.

Опрос проводился по всей России, участвовали в исследовании 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, имеющие постоянную работу и начальство.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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