Автопроизводитель Haval вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России

«Дочка» китайского автоконцерна Great Wall — «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» — заключила специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом. Согласно контракту, компания вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним. Об этом пишут «Ведомости».

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, Haval станет «первым китайским автопроизводителем, заключившим такой контракт». Все крупнейшие западные, японские и южнокорейские автоконцерны уже заключили СПИКи с Минпромторгом.

За локализацию производства в России автоконцерны получают налоговые льготы, а их автомобили — статус произведенных в России. Производители российских автомобилей получают от Минпромторга около 200 млрд рублей в год промышленных субсидий из бюджета.

Haval завершил проектирование нового завода по производству двигателей в России, его строительство планируется закончить в конце 2022 года. Завод обеспечит производство двигателей для 90% автомобилей бренда в России. Также Haval планирует локализовать производство двигателей, коробок передач, электронных блоков и систем управления автомобилем.

Ранее с Haval обсуждалась также локализация электромобилей и гибридов, но они не вошли в финальный СПИК.

Сегодня Haval собирает свои автомобили четырех моделей на заводе в Туле: это кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9. Завод был запущен летом 2019 года, вложения в строительство и оборудование составили $500 млн. Российский завод производит штамповку, сварку, окраску. Также у завода есть тестовый полигон. Двигатели компания пока импортирует.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе–августе 2020 года в России было продано 10 225 автомобилей Haval — это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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