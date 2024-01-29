Haval отзовет более 32 тыс. машин в России из-за угрозы короткого замыкания

По данным Росстандарта, есть риск попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением. А это, в свою очередь, может привести к короткому замыканию и как следствие — оплавлению разъема.

Это касается машин Haval F7 и Haval F7x, которые были проданы с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Всего — 32 156 машины.

Компания направит письмо или проинформирует по телефону владельцев экземпляров, которые необходимо отозвать. Проверить свой автомобиль можно на сайте Росстандарта или в сервисе Auto.ru.

На машинах, которые будут отозваны, доработают разъем жгута проводов, чтобы туда не попадала влага. Владельцам не придется платить за проделанные работы.

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