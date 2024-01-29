Haval отзовет более 32 тыс. машин в России из-за угрозы короткого замыкания

Российский завод китайского автопроизводителя Great Wall (ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», ХММР) отзовёт из России более 32 тыс. машин Haval, узнал «Интерфакс». Причиной стала возможная неисправность электропроводки, пояснил Росстандарт.
По данным Росстандарта, есть риск попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским сидением. А это, в свою очередь, может привести к короткому замыканию и как следствие — оплавлению разъема.
Это касается машин Haval F7 и Haval F7x, которые были проданы с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Всего — 32 156 машины.
Компания направит письмо или проинформирует по телефону владельцев экземпляров, которые необходимо отозвать. Проверить свой автомобиль можно на сайте Росстандарта или в сервисе Auto.ru.
На машинах, которые будут отозваны, доработают разъем жгута проводов, чтобы туда не попадала влага. Владельцам не придется платить за проделанные работы.
Фото на обложке: Haggardous50000 /
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