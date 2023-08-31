Криптосообщество помогает тушить пожары на Гавайях при помощи донатов и NFT

В августе 2023 года на Гавайях вспыхнула серия разрушительных лесных пожаров, которые уничтожили более двух с половиной тысяч зданий. На фоне этого криптопроект The Giving Block запустил сбор пожертвований на восстановление острова. На момент написания новости совместными усилиями криптосообщества удалось собрать $138 тыс.

После серии разрущительных лесных пожаров на Гавайях криптопроект для сбора пожертвований The Giving Block запустил кампанию по восстановлению островов. В планах организаторов собрать в общей сумме $1 млн от продаж NFT из благодатворительной коллекции и прямых донатов. При этом, если конечная цифра будет ниже заданной отметки, The Giving Block обещает выделить $500 тыс. из собственных средств.

На фоне этого NFT-художница Ashira запустила собственную коллекцию на блокчейне Polygon, все доходы от которой пойдут в фонд The Giving Block. Токены «Plumes of Grace: Honoring Maui» будут продаваться по $15 в течение 20 дней. На момент написания новости криптосообществу уже удалось собрать порядка $136 тыс.

По примерным оценкам, на восстановление уничтоженной пожарами инфраструктуры власти Гаваев потратят порядка $5,5 млрд. На момент написания новости огонь уничтожил порядка 2700 зданий. Свою помощь в восстановлении островов уже предложили Южная Корея и Япония, уже пожертвовавшие по $2 млн на эти цели.

Фото на обложке: Mike Newbry / Unsplash