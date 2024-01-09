Сериал HBO «Наследники» о владельцах медиаимперии получил премию «Золотой глобус»

Сериал «Наследники» (Succession), выходивший на HBO, получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал». Награды также получили трое актеров сериала — Киран Калкин «Лучший актер в драматическом сериале», Мэттью Макфэдиен «Лучший актер второго плана в мини сериале» и Сара Снук «Лучшая актриса в драматическом сериале».

«Наследники» выходили с 2018 по 2023 год, создателем картины является Джесси Армстронг, который был удостоен трех премий «Эмми» за работу над сериалом. «Наследники» повествуют о семействе Рой, которое владеет крупнейшим международным конгломератом в медиа и развлечениях. Сюжет в течение четырех сезонов разворачивается вокруг борьбы детей главы семьи за право возглавить компанию.

Также на 81-ой премии «Золотой глобус» был отмечен фильм «Оппенгеймер». За него Кристофер Нолан назван лучшим режиссером, а сама картина удостоена звания лучшего драматического фильма.

В категории «Лучший анимационный фильм» победителем стала работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». В категории «Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов)» победил фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли.

Фото на обложке: lev radin / Shutterstock