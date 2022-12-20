Владельцы «Твое», «Спортмастера» и Ostin вывели головные структуры из недружественных стран

Три крупных российских ритейлера — «Твое», «Спортмастер» и Ostin — сменили адрес регистрации своих головных структур. Таким образом компании страхуют себя от проблем, связанных с невозможностью совершать сделки, а также от введения санкций против владельцев и руководителей бизнеса, пишут «Ведомости».
Владельцем ООО «Твое» вместо кипрской Mercerized Polo Factory Ltd стала зарегистрированная в ОАЭ фирма «Алджамал лимитед».
Вместо сингапурской «Спортмастер оперейшнс пте» ею теперь владеет зарегистрированная всего три месяца назад гонконгская «Фалкон эйша пасифик лтд».
Новым владельцем бренда Ostin стала гонконгская фирма «Фэшн солюшнс лтд», хотя до этого бренд принадлежал сингапурской «Остин оперейшнс пте».
Планируют ли другие российские ритейлеры менять регистрацию своих структур, пока не известно. Например, сейчас на Кипре находятся головные компании «Азбуки вкуса», «Л’Этуали», сети дискаунтеров «Верный», обувной компании Kari и проч. Все они на запросы издания не ответили.
Кроме того, релокация компаний в ОАЭ, Гонконг, Сербию, Турцию и другие страны дает отечественным компаниям возможность проводить транзакции с традиционными европейскими партнерами, сказали эксперты.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Главные тренды 2023 года по версии Trend Hunter: еда и напитки
- 2 Изнанка модной индустрии: 4 барьера, с которыми сталкиваются локальные бренды
- 3 Гид по созданию креативного пространства в офлайн-ритейле: что учесть?
- 4 «30% клиентов готовы перейти к конкурентам, если обслуживание ухудшится» — как поддерживать клиентский сервис
- 5 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2022
26 декабря 2022
30 декабря 2022