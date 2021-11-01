HeadHunter инвестировал $5 млн в сервис YouDo

HeadHunter Group инвестировала $5 млн в сервис онлайн-услуг YouDo, сообщила пресс-служба сервиса. YouDo направит эти средства на развитие платформы для самозанятых «YouDo Бизнес».
В рамках соглашения HeadHunter стал миноритарным акционером онлайн-сервиса услуг YouDo. Размер доли на текущей стадии сделки не раскрывается.
В HeadHunter ожидают, что сделка позволит получить HeadHunter доступ к быстро развивающемуся рынку гиг-экономики и предоставит ресурсы для ускорения экспансии YouDo в сегменте B2B.
Ранее, в июле 2021 года, компании объявили о стратегическом партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых — «YouDo Бизнес». Новая платформа позволяет бизнесу находить временный персонал, вести электронный документооборот и производить официальные расчеты.
По данным исследования hh.ru и YouDo, треть российских компаний уже сотрудничает с самозанятыми, 43% намереваются начать в ближайшее время, а количество самозанятых за три года достигнет 15% от всего трудоспособного населения страны.
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Фото на обложке: nikkimeel /
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