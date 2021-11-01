Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

HeadHunter инвестировал $5 млн в сервис YouDo

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

HeadHunter Group инвестировала $5 млн в сервис онлайн-услуг YouDo, сообщила пресс-служба сервиса. YouDo направит эти средства на развитие платформы для самозанятых «YouDo Бизнес».

HeadHunter инвестировал $5 млн в сервис YouDo

В рамках соглашения HeadHunter стал миноритарным акционером онлайн-сервиса услуг YouDo. Размер доли на текущей стадии сделки не раскрывается.

В HeadHunter ожидают, что сделка позволит получить HeadHunter доступ к быстро развивающемуся рынку гиг-экономики и предоставит ресурсы для ускорения экспансии YouDo в сегменте B2B.

Ранее, в июле 2021 года, компании объявили о стратегическом партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых — «YouDo Бизнес». Новая платформа позволяет бизнесу находить временный персонал, вести электронный документооборот и производить официальные расчеты.

По данным исследования hh.ru и YouDo, треть российских компаний уже сотрудничает с самозанятыми, 43% намереваются начать в ближайшее время, а количество самозанятых за три года достигнет 15% от всего трудоспособного населения страны.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему западные бизнес-модели не работают в России
  2. 2 Как создать ценность для пользователей сервиса: пример YouDo
  3. 3 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
  4. 4 Что потеряет бизнес, если не научится работать с данными в HR — объяснили в hh.ru
  5. 5 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех

ВОЗМОЖНОСТИ

01 ноября 2021

Конкурс по поиску FoodTech-стартапов от Даниловского рынка

01 ноября 2021

Хакатон цифрового баланса Datatanz

02 ноября 2021

Премия «Путеводная звезда»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма