HeadHunter инвестировал $5 млн в сервис YouDo

HeadHunter Group инвестировала $5 млн в сервис онлайн-услуг YouDo, сообщила пресс-служба сервиса. YouDo направит эти средства на развитие платформы для самозанятых «YouDo Бизнес».

В рамках соглашения HeadHunter стал миноритарным акционером онлайн-сервиса услуг YouDo. Размер доли на текущей стадии сделки не раскрывается.

В HeadHunter ожидают, что сделка позволит получить HeadHunter доступ к быстро развивающемуся рынку гиг-экономики и предоставит ресурсы для ускорения экспансии YouDo в сегменте B2B.

Ранее, в июле 2021 года, компании объявили о стратегическом партнерстве и запуске совместной B2B-платформы для самозанятых — «YouDo Бизнес». Новая платформа позволяет бизнесу находить временный персонал, вести электронный документооборот и производить официальные расчеты.

По данным исследования hh.ru и YouDo, треть российских компаний уже сотрудничает с самозанятыми, 43% намереваются начать в ближайшее время, а количество самозанятых за три года достигнет 15% от всего трудоспособного населения страны.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!