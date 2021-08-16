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Квартальная прибыль HeadHunter выросла на 435% из-за роста спроса на сотрудников

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

HeadHunter во втором квартале 2021-ого заработал 1,28 млрд рублей – на 435% больше, чем во втором квартале годом ранее. В компании рост объяснили, в частности, тем, что увеличился спрос на их услуги среди работодателей – они активно ищут сотрудников.

Квартальная прибыль HeadHunter выросла на 435% из-за роста спроса на сотрудников

О кратном росте квартальной прибыли HeadHunter свидетельствуют данные, предоставленные в отчете компании.

Прибыль во втором квартале 2021 года составила 1,28 млрд рублей, что на 435% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Выручка компании выросла на 135% – до 3,91 млрд рублей. Маржинальность прибыли также выросла более чем вдвое – с 15,6% до 32,7%.

В HeadHunter объяснили рост прибыли преимущественно за счет спроса на услуги по поиску сотрудников. Доход от комплексных подписок вырос вдвое – с 524 млн до 1,02 млрд рублей, от услуг по доступу к базе резюме – более чем вдвое до 806 млн рублей.

Финансовые показатели позволили компании пересмотреть прогноз по росту выручки за весь 2021 год с запланированных 37-42% до 63-68%.

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Фото: Shutterstock.com

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