На HeadHunter подали в суд с требованием удалить плохие отзывы о работодателе

На рекрутинговый сервис HeadHunter подали в суд из-за плохих отзывов на сайте о работодателе. Иск подала новосибирская компания «Микросан».
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Как пишет РБК, поставщик электронных компонентов «Микросан» подал исковое заявление к сервису HeadHunter. Компания пытается добиться удаления ссылки с негативным отзывом о себе. Первый иск к принадлежащему компании Dream Job подан в конце марта, второй, уже непосредственно к HeadHunter — в конце мая.
По данным источника издания, истец считает отзыв «порочащими комментариями». В настоящее время о компании оставлен один отзыв, а рейтинг «Микросана» на Dream Job составляет 4,7 из 5.
Еще один собеседник РБК уточнил, что раньше у «Микросана» отображался рейтинг и на сайте HeadHunter, однако компания его скрыла.
После этого на странице осталось стандартное пояснение: «Работодатель скрыл свои оценки, вы их можете увидеть на Dream Job». Компания настаивает на удалении этого пояснения.
Это уже не первый иск «Микросана» с требованием удалить сведения о себе. В ноябре прошлого года компания подала в суд на территориальное управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и просила ограничить доступ к информации на сайте отзывов antijob.net.
Суд принял решение в пользу «Микросана», но летом 2024 года ведомство подало апелляцию.
Фото на обложке: nikkimeel /
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