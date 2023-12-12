Сервис поиска работы HeadHunter планирует запустить российский аналог LinkedIn

Сервис для описка работы HeadHunter планирует запустить российский сайт LinkedIn — «Сетка». Компания может инвестировать в запуск 1,5-2 млрд рублей. Сервис пока работает в тестовом режими, решение по полноценному запуску пока не приняли, пишет «Ъ».

«Сетка» позиционируется как аналог LinkedIn — первой крупной зарубежной соцсети. Ее заблокировали в 2016 году за нарушение закона о локализации персональных данных россиян в РФ. За ограничениями последовало несколько попыток создать российскую деловую социальную сеть: Skillsnet, TenChat и т. д.

Эксперты сомневаются в востребованности «Сетки», напомнив, что задачи сервиса уже решают закрытые профессиональные сообщества в Telegram и на других площадках.

Фото на обложке: hh.ru / VK