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HeadHunter получил одобрение акционеров на перерегистрацию с Кипра в Россию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

HeadHunter получил одобрение акционеров на перерегистрацию с Кипра в Россию. Компания будет зарегистрирована в «русском офшоре» в Калининградской области. Инвесторы восприняли новость с оптимизмом – расписки HeadHunter на Мосбирже растут на 3,1%.

HeadHunter получил одобрение акционеров на перерегистрацию с Кипра в Россию
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Зарегистрированная на Кипре HeadHunter Group Plc получила одобрение акционеров на «переезд» в Россию. Об этом сообщила пресс-служба HeadHunter.

Перерегистрацию компании в другой юрисдикции, или редомициляцию, поддержали владельцы 20,9 млн акций с правом голоса. Против решения выступили держатели 2,7 млн голосующих акций.

HeadHunter получит регистрацию в специальном административном районе, так называемом русском офшоре, в Калининградской области.

Компания объявила о планах изменить корпоративную структуру в ноябре 2023 года. Новая материнская организация HeeadHunter – МКАО «Хэдхантер» – была зарегистрирована в Калининградской области и получила более 72% капитала HeadHunter Group Plc. 

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

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