HeadHunter получил одобрение акционеров на перерегистрацию с Кипра в Россию. Компания будет зарегистрирована в «русском офшоре» в Калининградской области. Инвесторы восприняли новость с оптимизмом – расписки HeadHunter на Мосбирже растут на 3,1%.

HeadHunter получил одобрение акционеров на перерегистрацию с Кипра в Россию