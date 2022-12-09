HeadHunter попал под требования «закона Яровой»

Роскомнадзор внес сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter в реестр организаторов распространения информации в интернете (ОРИ). Теперь ресурс должен предоставлять данные о пользователях, включая переписку с ними и записи телефонных разговоров.

В 2016 году депутат Яровая предложила поправки в закон о хранении персональных данных, их одобрила Госдума. Они предполагают, что ресурсы, состоящие в реестре ОРИ, обязаны предоставлять ФСБ такие сведения о пользователях, как паспортные данные, адрес регистрации и проживания, список языков, которыми владеет гражданин, а также данные в учетных записях других сервисов и IP-адрес.

В случае неисполнения требований закона, сервису может грозить блокировка.

HeadHunter занял вторую строчку в мире по популярности среди аналогичных сервисов, по данным SimilarWeb. Ранее в реестр ОРИ были внесены «Яндекс», «Пикабу», Tinder, «ВКонтакте», LiveJournal, «Авито» и другие.

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