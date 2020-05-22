Платформа по подбору персонала Headz открыла «горячую линию» для IT-специалистов

Платформа по подбору IT-разработчиков Headz открыла бесплатную «горячую линию» для помощи айтишникам в поиске выгодных предложений. Общение проходит в формате видеоконференций. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Headz.

IT-специалисты смогут узнать, как найти работу и построить карьеру, рискованно ли сейчас менять работодателя, как грамотно составить резюме.

Еще один инструмент платформы — телеграм-бот Нeadz analitics. Он выдает информацию о вакансиях по 10 городам и 6 специализациям: разработка, анализ, управление, администрирование, тестирование и DevOps (набор практик для повышения эффективности процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения).

Бот предлагает информацию для IT-специалистов и HR. Первым он показывает вилку зарплат и предложения на рынке труда, вторым — зарплатные ожидания кандидатов.

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