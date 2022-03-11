С 22 марта по 12 апреля 2022 года пройдет онлайн-хакатон Health Data Hack по разработке цифровых решений, помогающих в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. К участию приглашают молодых Data Science-специалистов, заинтересованных в развитии медицины. Призовой фонд — 500 тыс. рублей.

Идет прием заявок на онлайн-хакатон Health Data Hack