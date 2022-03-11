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Идет прием заявок на онлайн-хакатон Health Data Hack

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 22 марта по 12 апреля 2022 года пройдет онлайн-хакатон Health Data Hack по разработке цифровых решений, помогающих в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. К участию приглашают молодых Data Science-специалистов, заинтересованных в развитии медицины. Призовой фонд — 500 тыс. рублей.

Идет прием заявок на онлайн-хакатон Health Data Hack
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Победителей определят в трех треках:

  1. Предсказание тяжести пневмонии с помощью ИИ.
  2. Поиск раковых клеток на гистологических срезах с помощью ИИ.
  3. Поиск новых молекул и мишеней для таргетной терапии онкологических заболеваний с помощью ИИ.

Самые эффективные решения будут интегрированы в систему здравоохранения Москвы.

Подать заявку на участие можно до 3 апреля. Организаторы — Физтех-школа биологической и медицинской физики, Московский физико-технический институт, Московский центр инновационных технологий и здравоохранения.

Фото на обложке: Andrei_R / Shutterstock

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