Треть россиян следит за здоровьем онлайн — опрос

Каждый четвертый россиянин записывается на прием к врачу через мобильные приложения, а каждый пятый — предпочитает онлайн-консультацию походу в поликлинику. Об этом свидетельствует опрос компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».
В исследовании поучаствовали жители разных регионов страны. Результаты показали, что треть опрошенных следит за состоянием своего организма при помощи различных приложений и трекеров. Они внимательно изучают данные о своем здоровье.
Еще 20% в равных долях покупают БАДы и медикаменты и выбирают клиники и специалистов в интернете. Каждый пятый опрошенный предпочитает онлайн-консультации походу в поликлинику, а также ведет дневник здоровья, следит за количеством выпитой воды.
Среди опрошенных 36% отслеживают свои показатели во время спортивных упражнений и сравнивает с показателями в состоянии покоя. Почти четверти опрошенных (22%) специальные приложения напоминают выпить лекарства или пищевые добавки/витамины. Однако всего 14% используют для этого умные часы или браслеты.
По словам руководителя управления по развитию страховых продуктов и сервисов компании «Росгосстрах Жизнь» Гульнары Орловой, пандемия коронавируса поспособствовала тому, что россияне научились получать многие медицинские услуги, не выходя из дома.
Фото на обложке: PopTika /
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