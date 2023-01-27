Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Треть россиян следит за здоровьем онлайн — опрос

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Каждый четвертый россиянин записывается на прием к врачу через мобильные приложения, а каждый пятый — предпочитает онлайн-консультацию походу в поликлинику. Об этом свидетельствует опрос компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

Треть россиян следит за здоровьем онлайн — опрос

В исследовании поучаствовали жители разных регионов страны. Результаты показали, что треть опрошенных следит за состоянием своего организма при помощи различных приложений и трекеров. Они внимательно изучают данные о своем здоровье.

Еще 20% в равных долях покупают БАДы и медикаменты и выбирают клиники и специалистов в интернете. Каждый пятый опрошенный предпочитает онлайн-консультации походу в поликлинику, а также ведет дневник здоровья, следит за количеством выпитой воды.  

Среди опрошенных 36% отслеживают свои показатели во время спортивных упражнений и сравнивает с показателями в состоянии покоя. Почти четверти опрошенных (22%) специальные приложения напоминают выпить лекарства или пищевые добавки/витамины. Однако всего 14% используют для этого умные часы или браслеты.

По словам руководителя управления по развитию страховых продуктов и сервисов компании «Росгосстрах Жизнь» Гульнары Орловой, пандемия коронавируса поспособствовала тому, что россияне научились получать многие медицинские услуги, не выходя из дома.

Фото на обложке: PopTika / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 5 ЗОЖ-привычек, которые можно легко вписать в рабочий режим
  2. 2 Мы не просто новый инвестор в сфере wellness
  3. 3 Аналитики назвали стоимость трех самых дорогих авиабилетов в 2022 году
  4. 4 Каждый десятый россиянин планирует продать машину в 2023 году
  5. 5 Большинству сотрудников компаний хватает жизненных сил только на выполнение рабочих задач — опрос

ВОЗМОЖНОСТИ

30 января 2023

Гранты на пилотное тестирование инновационных решений

31 января 2023

Young Leader Award 2023

31 января 2023

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ