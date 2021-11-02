Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров RB

«Основной бум развития российского HealthTech-рынка еще впереди»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 октября 2021 года Посольство Бразилии в России провело международный онлайн-вебинар «HealthTech в Бразилии и России», на котором обсудили тренды цифровой медицины и перспективы медицинских технологий. В качестве спикеров выступили представители инновационных центров, венчурных фондов, стартапов и инвесторы.

«Основной бум развития российского HealthTech-рынка еще впереди»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Главные тезисы мероприятия:

  • HealthTech в Бразилии находится на пике своего развития: сегодня там насчитывается свыше 945 HealthTech-стартапов, а объем инвестиций за последние два года превысил аналогичный показатель за предыдущие девять лет и составил $348 млн;
  • российский рынок HealthTech до 2014 года практически не развивался, а уровень цифровизации медицины был крайне низок. Изменения начались в 2019 году благодаря Федеральной стратегии цифровизации и пандемии;
  • робототехника и искусственный интеллект — наиболее перспективные технологии российского HealthTech;
  • телемедицина вызывает наибольший интерес у инвесторов.

Помимо выступлений спикеров в программе были презентации инновационных решений в области медицины от стартапов. Так, Botkin.AI рассказал о применении ИИ для массового онкоскрининга населения, а Bioz4life — о возможностях дистанционного мониторинга пациентов с помощью портативных устройств.

Посольство Бразилии в России продолжит серию вебинаров и других мероприятий по развитию кооперации двух стран в сфере инноваций.

Наша задача — развивать сотрудничество между Россией и Бразилией в разных сферах. Отдел науки, технологий и инноваций организует прямые встречи представителей бизнеса, стартапов и инвесторов. Мы поддерживаем мероприятия в сфере высоких технологий, продвигаем программы софтлендинга
Андре Рипл, руководитель отдела науки, технологий и инноваций Посольства Бразилии в России

Запись вебинара доступна на сайте

Организатор — отдел науки, технологий и инноваций Посольства Бразилии в Москве. Он развивает бразильские интересы в России через взаимовыгодное сотрудничество в сфере инноваций и высоких технологий. 

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Искусственный интеллект в медицине. 3 главных тренда и 7 практических советов стартаперам
  2. 2 Инструкция — как запустить медтех-стартап и начать продавать
  3. 3 Имплант от депрессии, роботы-помощники — и другие новости из мира технологий, меняющих мир
  4. 4 Видение основателя или потребности пользователей: на что ориентироваться стартапам ранней стадии в первую очередь?
  5. 5 Сейчас лучшее время для стартапа, чтобы поднимать инвестиции — мнение
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

02 ноября 2021

Премия «Путеводная звезда»

03 ноября 2021

AgroCode Digital Strawberry

03 ноября 2021

Siberian Game Jam

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма