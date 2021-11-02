«Основной бум развития российского HealthTech-рынка еще впереди»

27 октября 2021 года Посольство Бразилии в России провело международный онлайн-вебинар «HealthTech в Бразилии и России», на котором обсудили тренды цифровой медицины и перспективы медицинских технологий. В качестве спикеров выступили представители инновационных центров, венчурных фондов, стартапов и инвесторы.

Главные тезисы мероприятия:

HealthTech в Бразилии находится на пике своего развития: сегодня там насчитывается свыше 945 HealthTech-стартапов, а объем инвестиций за последние два года превысил аналогичный показатель за предыдущие девять лет и составил $348 млн;

российский рынок HealthTech до 2014 года практически не развивался, а уровень цифровизации медицины был крайне низок. Изменения начались в 2019 году благодаря Федеральной стратегии цифровизации и пандемии;

робототехника и искусственный интеллект — наиболее перспективные технологии российского HealthTech;

телемедицина вызывает наибольший интерес у инвесторов.

Помимо выступлений спикеров в программе были презентации инновационных решений в области медицины от стартапов. Так, Botkin.AI рассказал о применении ИИ для массового онкоскрининга населения, а Bioz4life — о возможностях дистанционного мониторинга пациентов с помощью портативных устройств.

Посольство Бразилии в России продолжит серию вебинаров и других мероприятий по развитию кооперации двух стран в сфере инноваций.

Наша задача — развивать сотрудничество между Россией и Бразилией в разных сферах. Отдел науки, технологий и инноваций организует прямые встречи представителей бизнеса, стартапов и инвесторов. Мы поддерживаем мероприятия в сфере высоких технологий, продвигаем программы софтлендинга Андре Рипл, руководитель отдела науки, технологий и инноваций Посольства Бразилии в России

Запись вебинара доступна на сайте.

Организатор — отдел науки, технологий и инноваций Посольства Бразилии в Москве. Он развивает бразильские интересы в России через взаимовыгодное сотрудничество в сфере инноваций и высоких технологий.